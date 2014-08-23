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    Футбол Атлетико – Реал Мадрид

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    Атлетико

    Мадрид
    Текущая форма

    2 Манджукич

    Реал Мадрид

    Мадрид
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Испания. Суперкубок

    23 августа 2014, 00:30

    Главный судья Давид Фернандес Борбалан

    Помощники судьи Рауль Мартинес, Хорхе Канело Прието

    Запасной судья Антонио Сантос Парганья

    Трансляция: Россия 2

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