23 августа 2014, 00:30
Главный судья Давид Фернандес Борбалан
Помощники судьи Рауль Мартинес, Хорхе Канело Прието
Запасной судья Антонио Сантос Парганья
Трансляция: Россия 2
|Атлетико
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
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|90
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|90
|0
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|90
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|90
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|90
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|90
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|73
|0
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|85
|1
|0
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|1
|0
|0
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|6
|0
|0
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|18
|0
|0
|Запасные
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|Реал Мадрид
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|70
|0
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|90
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|90
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|90
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|46
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|65
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|90
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|90
|0
|0
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|21
|0
|0
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|26
|0
|0
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|45
|0
|0
|Запасные
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|20.08.2014
|Реал Мадрид
|1 : 1
|Атлетико
|17.08.2014
|Атлетико
|2 : 0
|Сампдория
|15.08.2014
|Кадис
|0 : 1
|Атлетико
|20.08.2014
|Реал Мадрид
|1 : 1
|Атлетико
|16.08.2014
|Реал Мадрид
|1 : 2
|Фиорентина
|12.08.2014
|Реал Мадрид
|2 : 0
|Севилья
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