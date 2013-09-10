Реклама 18+
Реклама 18+

В «Лужниках» состоялся финал Кубка мира по стрельбе из лука: ведущим был Иван Ургант, а россияне завоевали 3 медали

Теги стрельба из лука BoscoSport Стрельба

6 и 7 сентября на Престижной Аллее «Лужников» прошел финал Кубка мира по стрельбе из лука. 

Для Москвы это первое масштабное соревнование по стрельбе из лука с Олимпиады-1980.

Впервые национальным спонсором соревнований выступил ГУМ. Финал посетили министр спорта РФ Павел Колобков, а также основатель и председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi и председатель попечительского совета РФСЛ Михаил Куснирович. Ведущим на открытии был Иван Ургант.

Россиянка Наталья Авдеева завоевала серебро в категории блочного лука.

В миксте из блочного серебряные медали взяли Павел Крылов и Елизавета Князева.

В микст-соревнованиях в классическом луке второе место заняли Эрдем Ирдынеев и Елена Осипова. 

В турнире среди любителей приз – набор экипировки Bosco – получил Руслан Федотов, набравший 9 баллов. 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+