Российский предприниматель Владимир Лисин избран главой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Выборы состоялись 30 ноября на генеральной ассамблее организации в Мюнхене.

Ранее должность главы ISSF на протяжении 38 лет занимал мексиканец Олегарио Васкес Ранья.

В выборах участвовали два кандидата – Лисин и итальянец Лучано Росси, занимавший до последнего времени пост вице-президента ISSF. Третий претендент на пост главы организации, ливанец Ялх Бутрос, снял свою кандидатуру незадолго до выборов.