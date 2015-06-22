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    Лисин избран главой Международной федерации спортивной стрельбы

    Теги ISSF Владимир Лисин ТАСС Стрельба

    Российский предприниматель Владимир Лисин избран главой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Выборы состоялись 30 ноября на генеральной ассамблее организации в Мюнхене.

    Ранее должность главы ISSF на протяжении 38 лет занимал мексиканец Олегарио Васкес Ранья. 

    В выборах участвовали два кандидата – Лисин и итальянец Лучано Росси, занимавший до последнего времени пост вице-президента ISSF. Третий претендент на пост главы организации, ливанец Ялх Бутрос, снял свою кандидатуру незадолго до выборов.

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