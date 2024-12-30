Ютта Лердам выиграла чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту на глазах у Джейка Пола❤️‍🔥И жарко отметила с ним победу на трибунах

Прекрасная девушка Джейка Пола Ютта Лердам одержала победу на чемпионате Нидерландов по конькобежному спорту.

25-летняя Лердам участвовала в спринте на 500 метров во второй день соревнований в Херенвене, Нидерланды, где оказалась сильнее конкуренток.

Ютта поспешила отпраздновать победу с бойфрендом, который болел за нее на трибунах.

Пара встречается уже почти два года, впервые они публично вышли в свет в апреле 2023 года.

Лердам участвовала в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где она выиграла серебряную медаль в женском забеге на 1000 метров.

Помимо успешной спортивной карьеры, Лердам добилась успеха в социальных сетях: только в Инстаграме у нее почти 5 миллионов подписчиков.