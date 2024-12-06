От теннисисток до гольфисток: опубликован рейтинг спортсменок с самым высоким доходом за 2024 год💰

Испанское издание Marca опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года.

15 девушек заработали в уходящем году 221 миллион долларов, что на 27% больше, чем в прошлом году.

В рейтинге доминируют теннисистки, но есть и прекрасные представительницы других видов спорта.

Вот как выглядит топ-15:

15.Лидия Ко (гольф)

Новозеландская гольфистка заработала в 2024 году 6,7 млн долларов: 3,2 млн призовыми и 3,5 на спонсорстве.

14.Елена Рыбакина (теннис)

Россиянка, представляющая Казахстан, получила 7,9 млн долларов:3,9 млн призовыми и 4 млн на спонсорстве и рекламе.

13. Джессика Пегула (теннис)

Американка, занимающая седьмую строчку рейтинга WTA, заработала 8,2 млн долларов в уходящем году: 4,2 млн призовые и 4 млн спонсорство и реклама.

12. Джино Титикул (гольф)

Тайская спортсменка получила доход в размере 9,1 млн долларов: 7,1 млн призовыми и 2 млн спонсорство и реклама.

11.Ясмин Паолини (теннис)

Еще одна теннисистка, четвертая ракетка мира, итальянка Паолини получила 10 млн долларов: 6,5 призовые и 3,5 спонсорство и реклама.

10. Кейтлин Кларк (баскетбол)

Американская баскетболистка заработала 11,1 млн долларов: причем только 100 000 долларов призовыми, а вся остальная сумма – доходы от рекламы.

9. Симона Байлс (гимнастика)

Американская любимица, Олимпийская чемпионка Симона Байлс в уходящем голу положила в копилку 11,1 млн долларов, большую часть суммы, как и ее соотечественница Кейтлин Кларк, Симона получила от рекламы, а призовые составили всего 135 000 долларов.

8. Нелли Корда (гольф)

Американская гольфиска Нелли Корда заработала 14,4 млн долларов: 4,4 млн призовые и 10 реклама.

7. Эмма Радукану (теннис)

Британка уже давно не является одним из лидеров рейтинга WTA, но это не мешает ей зарабатывать. В 2024 году счет Эммы пополнился на 14,7 млн долларов: 14 млн – это реклама и спонсорские контракты.

6. Наоми Осака (теннис)

Японская спортсменка, как и Радукану, имеет большой доход от рекламы: в 2024 году Наоми заработала 15,9 млн долларов и 15 из них – спонсорские контракты.

5. Арина Соболенко (теннис)

Красотка из Беларуси, первая ракетка мира Арина Соболенко получила 17,7 млн долларов: 9,7 призовыми и 8 млн на рекламе.

4. Чжэн Циньвень (теннис)

Четвертая ракетка мира, китайская теннисистка Чжэн пользуется невероятной популярностью у себя на родине, поэтому только на рекламе в уходящем году она заработала 15 млн долларов, а призовые составили 5,6 млн.

3. Ига Швентек (теннис)

Польская теннисистка, второй номер рейтинга WTA получила 21,4 млн долларов: 8,4 призовые и 13 на рекламе и спонсорстве.

2. Айлин Гу (фристайл)

Американо-китайская фристайлистка заработала в 2024 году 22,1 млн долларов: призовые из них только 62 000 долларов.

1.Коко Гауфф (теннис)

Абсолютный лидер рейтинга по доходам и третья ракетка мира американка Коко Гауфф заработала невероятные 30,4 млн долларов: 9,4 млн призовыми и 21 млн на рекламе и спонсорстве.