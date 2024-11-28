Ваша любимая регбистка и Олимпийская медалистка в танцах! Оцениваем движения Илоны Махер в Танцах со звездами💃
Главная регбистка США и обладательница медалей на минувшей Олимпиаде в Париже Илона Махер стремительно набирает популярность у себя на родине.
Илона – настоящая звезда социальных сетей, у нее больше всего подписчиков из действующих регбистов. Неудивительно, что ее активно приглашают для съемок в журналах и к участию в телешоу.
Так недавно Илона попробовала себя в американской версии танцев со звездами!
Держится спортсменка уверенно и явно кайфует на танцполе. Оцените сами: