Звезда Олимпиады в Париже, покорившая мир брейком с кенгуру, больше не будет соревноваться🦘

Австралийская брейкерша Raygun (Рэйчел Ганн), прославившаяся на прошедшей Олимпиаде в Париже , объявила, что больше не будет принимать участия в соревнованиях.

«Я больше не буду соревноваться, я продолжу танцевать, но в гостиной своего дома, со своим парнем», - заявила 37-летняя Рэйчел на австралийском телевидении.

Raygun стала мировым феноменом после своего скандального выступления на Олимпийских играх 2024 года. Девушка превратилась в мем благодаря движению, получившему название «кенгуру», и не набрала ни одного очка.

«Танцы — это очень весело, они заставляют вас чувствовать себя хорошо, и я не думаю, что люди должны расстраиваться из-за того, как они танцуют», — считает австралийка.

Брейк-данс не будет олимпийским видом спорта на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.