Невероятная трансформация главной бодибилдерши Лорали Чападос: смотрим и вдохновляемся💪

Умопомрачительные фотографии иллюстрируют невероятную трансформацию тела новой чемпионки «Бикини Олимпия» Лорали Чападос.

28-летняя канадская бодибилдерша в этом году выиграла свой первый титул Olympia. В Resorts World в Лас-Вегасе Лорали обошла 50 женщин. Для Чападос эта победа стала 50-й в карьере профессионального бодибилдера. В Лас-Вегасе Лорали выиграла сумму в размере 40 000 долларов.

Чемпионка поделилась процессом трансформации своего тела, показав стройную фигуру до начала занятий бодибилдингом.

Изнурительный режим тренировок в спортзале и диета, состоящая из большого количества белков и углеводов, сотворили чудо. Девушка начала быстро наращивать мышечную массу.

Однажды в зале Чападос предложили выступить на соревновании в категории «бикини», она решила попробовать, увеличив тренировки до двух раз в день.

Впервые Лорали вышла на профессиональную сцену в 2017 году, став 5-ой на «Майями Мускул Pro».

Тренируется Лорали шесть дней в неделю. Чтобы не выйти на плато, она постоянно меняет тренировочную программу.

А питается только здоровой пищей с небольшим содержанием углеводов.