«Ой, папа чуть не упал». Дети Бивола смотрели титульный бой отца в прямом эфире

В субботу вечером в Саудовской Аравии прошел бой в полутяжелом весе между непобедимыми боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. На кону был титул абсолютного чемпиона мира данной категории. Решением большинства судей победу одержал Бетербиев.

Оказывается, что титульный бой в прямом эфире наблюдали двое сыновей Бивола от первого брака. Они не могли пропустить такое событие, даже несмотря на то, что отношения между их отцом и матерью оставляют желать лучшего.

Один из сыновей активнее комментировал то, что видел на ринге. Сперва он назвал папу «слишком худым», а после заметил, что тот «чуть ли не упал».

Парням точно было интересно то, что они видели, но каких-то особенных эмоций они как будто не испытывали. В отличие от мамы, которая после развода с Дмитрием Биволом желает успеха его соперникам и точно обрадовалась, что он проиграл .