Фанаты боятся, что Джордан серьезно болен. Им не понравился вид Майкла на матче ЛЧ

61-летняя легенда НБА Майкл Джордан недавно посетил матч Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной». Фанаты заметили, что у бывшего баскетболиста на фото необычный оттенок глаз. И это вызвало беспокойство за его здоровье.

Однако врач, с которым пообщались в Daily Mail, призвал не паниковать и сказал, что у Джордана все в порядке. То же самое сказал источник, близкий к легенде НБА.

«С Майклом все в порядке. Он ходит к врачу, он просто стареет, и недавние фотографии ни в коем случае не должны быть причиной для беспокойства. Как и всем, нам следует больше заниматься спортом, и он наслаждается жизнью, которую для себя создал, но у него нет никакой скрытой болезни».

Сам же Джордан, по слухам, смущен такой реакцией на свое недавнее появление на футбольном матче и клянется выглядеть здоровее, когда в следующий раз выйдет на публику.

«Он слышал о беспокойстве фанатов и ценит это, но ему также немного неловко, что люди видят его в таком виде. Он не хочет, чтобы люди запомнили его больным и осунувшимся. Когда мы увидим его в следующий раз, все будет совсем по-другому, и он будет выглядеть гораздо лучше, он вернется».

Это далеко не первый раз, когда люди обращают внимание на необычные глаза Майкла Джордана. Похожая тема была после выхода фильма Last Dance, но тогда врач на Reddit дал исчерпывающее пояснение.

«Его глаза «аниктеричны» (то есть не желтушны). Его глаза − это то, что мы называем «грязной» или «мутной» склерой. Нетренированному глазу она может показаться желтой, но в глазу с явной желтухой распределение желтоватого цвета очень однородно». В глазах Майкла в Last Dance я не только не увидел желтизны, но и значительных «пятен» и участков, которые остались белыми. Так что здесь − ничего особенного». «Мутная» склера − это нормальная вариация, которая обычно связана со старением».