«Сравнение с рэперами стереотипное. Большинство рэперов черные. Это расизм». Хэмилтону не понравилось высказывание главы ФИА

Президент Международной автомобильной ассоциации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем обеспокоился большим количеством нецензурной лексики, которая попадает в эфир переговоров гонщиков «Формулы-1».

«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы», − заявил бен Сулайем.

Реакция последовала мгновенно − конечно же, от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он один из двигателей антирасистского движения «Ф-1» и не мог пройти мимо такой бестактности.

«Мне не нравится, как он выразился, сказав «рэперы» − это очень стереотипно. А большинство рэперов − черные. Это был неправильный выбор слов. В этом есть расизм».

При этом общий посыл, что ругаться в эфире − плохо, британец все-таки поддержал: «Можно послушать некоторых из молодых пилотов – они пока не поняли, но в какой-то момент, наверное, поймут. Уверен, если будут штрафы, люди прекратят. Я не знаю, необходимо ли это, но, безусловно, сейчас слишком много [мата]».

В прошлом Хэмилтон записывал трек в стиле рэп под псевдонимом XNDA, причем делал это совместно с Кристиной Агилерой.