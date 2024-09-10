📸🎥 «Сфера» – уникальный стадион с мультимедийным фасадом. Разглядываем фантастическую арену Вегаса

Сентябрьский турнир UFC пройдет в Лас-Вегасе на стадионе «Сфера» – одной из самых удивительных арен планеты. Площадка напоминает шар высотой в 35-этажное здание, возвышающееся над городом.

Фасад «Сферы» оснащен внешним экраном, который способен отображать 256 млн цветов. Мультимедийный экран придает арене космический облик. На фасад здания можно вывести любое изображение, чем искусно пользуются работники арены.

Сфера превращается в планеты, гигантский глаз, баскетбольный мяч.

В динамике выглядит еще невероятнее!

«Сфера» внимательно наблюдает за жителями и гостями Лас-Вегаса. Поезд ее явно заинтересовал.

Удар гольфиста «Сфера» точно оценила.

Воздушное пространство Вегаса тоже под надзором «Сферы».

Фасад арены используют и в рекламных целях. Гигантский робот, застрявший внутри «Сферы», – эффектный анонс концерта диджея Anyma.

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Внутри «Сфера» выглядит не менее потрясающе. Зал арены оснащен светодиодной панелью с самым высоким разрешением в мире. Еще один важный аспект – отличный звук, за который отвечают 167 тысяч динамиков.

Кресла в зале тоже необычные: сиденья могут вибрировать, воспроизводить эффекты ветра или раската грома. На площадке используются эффекты окружающей среды: гости могут ощутить морской бриз, волну от запуска ракеты, различные запахи.

Технологии позволяют полностью погрузить зрителей в мультимедийные шоу. В «Сфере» проходят фантастические показы фильмов.

Музыканты играют в «Сфере концерты. Группа U2 дала целую серию шоу сразу после открытия арены.

Однажды «Сфера» взлетела над Вегасом.

У «Сферы» появился конкурент: в Техасе открылся мини-кинотеатр, работающий по принципу арены Вегаса. Масштабы разные, но эффект все равно классный.

Хотели бы побывать на шоу в «Сфере»?

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