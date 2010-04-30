Жуков не будет переизбираться на должность главы ОКР и покинет пост в МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации, сообщает Around the Rings.

Жуков также покинет свои посты в Международном олимпийском комитете (МОК).

5 декабря ОКР был временно ограничен в правах, и Жуков был вынужден покинуть пост в координационной комиссии по Олимпиаде-2022. 28 февраля МОК восстановил членство ОКР, и российский спортивный чиновник смог вернуться на занимаемую ранее должность.

Ранее сообщалось о том, что Александр Жуков не планировал переизбираться на должность главы ОКР.

Выборы главы ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.