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    Жуков не будет переизбираться на должность главы ОКР и покинет пост в МОК

    Теги МОК Александр Жуков ОКР Легкая атлетика

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации, сообщает Around the Rings. 

    Жуков также покинет свои посты в Международном олимпийском комитете (МОК). 

    5 декабря ОКР был временно ограничен в правах, и Жуков был вынужден покинуть пост в координационной комиссии по Олимпиаде-2022. 28 февраля МОК восстановил членство ОКР, и российский спортивный чиновник смог вернуться на занимаемую ранее должность.

    Ранее сообщалось о том, что Александр Жуков не планировал переизбираться на должность главы ОКР.  

    Выборы главы ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.

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