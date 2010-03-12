Чемпионат мира в залах. Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом и другие результаты

Сегодня на чемпионате мира в залах в британском Бирмингеме прошел третий соревновательный день. Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом.

Чемпионат мира в залах

Бирмингем, Великобритания

Мужчины

Ядро

1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,31

2. Давид Шторль (Германия) – 21,44

3. Томаш Станек (Чехия) – 21,44...

7. Райан Уитинг (США) – 21,03...

13. Максим Афонин (Россия) – 19,84

Тройной прыжок

1. Уилл Клэй (США) – 17,43

2. Альмир дос Сантос (Бразилия) – 17,41

3. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,40

60 м

1. Кристиан Коулмен (США) – 6,37

2. Бинтянь Су (Китай) – 6,42

3. Ронни Бэйкер (США) – 6,44

400 м

1. Павел Маслак (Чехия) – 45,47

2. Майкл Черри (США) – 45,84

3. Деон Лендор (Тринидад и Тобаго) – 46,37

800 м

1. Адам Кщот (Польша) – 1.47,47

2. Дрю Уиндл (США) – 1.47,99

3. Сауль Ордонес (Испания) – 1.48,01

4. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1.48,22

Семиборье

1. Кевин Майер (Франция) – 6348

2. Дамиан Уорнер (Канада) – 6343

3. Майсел Уйбо (Эстония) – 6265

Женщины

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,95

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,90

3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,80...

9. Ольга Муллина (Россия) – 4,60

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,63

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,48

3. Ана Пелетейро (Испания) – 14,40...

7. Виктория Прокопенко (Россия) – 14,05...

15. Анна Крылова (Россия) – 13,75

400 м

1. Кортни Около (США) – 50,55

2. Шакима Уимбли (США) – 51,47

3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 51,60

1500 м

1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 4.05,27

2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.06,23

3. Сифан Хассан (Голландия) – 4.07,26

60 м с/б

1. Кендра Харрисон (США) – 7,70

2. Кристина Мэннинг (США) – 7,79

3. Надин Виссер (Голландия) – 7,84