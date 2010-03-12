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    Чемпионат мира в залах. Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом и другие результаты

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    Сегодня на чемпионате мира в залах в британском Бирмингеме прошел третий соревновательный день. Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом.

    Чемпионат мира в залах

    Бирмингем, Великобритания

    Мужчины

    Ядро

    1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,31
    2. Давид Шторль (Германия) – 21,44
    3. Томаш Станек (Чехия) – 21,44...
    7. Райан Уитинг (США) – 21,03...
    13. Максим Афонин (Россия) – 19,84

    Тройной прыжок

    1. Уилл Клэй (США) – 17,43
    2. Альмир дос Сантос (Бразилия) – 17,41
    3. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,40

    60 м

    1. Кристиан Коулмен (США) – 6,37
    2. Бинтянь Су (Китай) – 6,42
    3. Ронни Бэйкер (США) – 6,44

    400 м

    1. Павел Маслак (Чехия) – 45,47
    2. Майкл Черри (США) – 45,84
    3. Деон Лендор (Тринидад и Тобаго) – 46,37

    800 м

    1. Адам Кщот (Польша) – 1.47,47
    2. Дрю Уиндл (США) – 1.47,99
    3. Сауль Ордонес (Испания) – 1.48,01
    4. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1.48,22

    Семиборье

    1. Кевин Майер (Франция) – 6348
    2. Дамиан Уорнер (Канада) – 6343
    3. Майсел Уйбо (Эстония) – 6265

    Женщины

    Прыжки с шестом

    1. Сэнди Моррис (США) – 4,95
    2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,90
    3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,80...
    9. Ольга Муллина (Россия) – 4,60

    Тройной прыжок

    1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,63
    2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,48
    3. Ана Пелетейро (Испания) – 14,40...
    7. Виктория Прокопенко (Россия) – 14,05...
    15. Анна Крылова (Россия) – 13,75

    400 м

    1. Кортни Около (США) – 50,55
    2. Шакима Уимбли (США) – 51,47
    3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 51,60

    1500 м

    1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 4.05,27
    2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.06,23
    3. Сифан Хассан (Голландия) – 4.07,26

    60 м с/б

    1. Кендра Харрисон (США) – 7,70
    2. Кристина Мэннинг (США) – 7,79
    3. Надин Виссер (Голландия) – 7,84

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