Чемпионат мира в залах. Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом и другие результаты

Сегодня на чемпионате мира в залах в британском Бирмингеме прошел третий соревновательный день. Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом.
Чемпионат мира в залах
Бирмингем, Великобритания
Мужчины
Ядро
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,31
2. Давид Шторль (Германия) – 21,44
3. Томаш Станек (Чехия) – 21,44...
7. Райан Уитинг (США) – 21,03...
13. Максим Афонин (Россия) – 19,84
Тройной прыжок
1. Уилл Клэй (США) – 17,43
2. Альмир дос Сантос (Бразилия) – 17,41
3. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,40
60 м
1. Кристиан Коулмен (США) – 6,37
2. Бинтянь Су (Китай) – 6,42
3. Ронни Бэйкер (США) – 6,44
400 м
1. Павел Маслак (Чехия) – 45,47
2. Майкл Черри (США) – 45,84
3. Деон Лендор (Тринидад и Тобаго) – 46,37
800 м
1. Адам Кщот (Польша) – 1.47,47
2. Дрю Уиндл (США) – 1.47,99
3. Сауль Ордонес (Испания) – 1.48,01
4. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1.48,22
Семиборье
1. Кевин Майер (Франция) – 6348
2. Дамиан Уорнер (Канада) – 6343
3. Майсел Уйбо (Эстония) – 6265
Женщины
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,95
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,90
3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,80...
9. Ольга Муллина (Россия) – 4,60
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,63
2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,48
3. Ана Пелетейро (Испания) – 14,40...
7. Виктория Прокопенко (Россия) – 14,05...
15. Анна Крылова (Россия) – 13,75
400 м
1. Кортни Около (США) – 50,55
2. Шакима Уимбли (США) – 51,47
3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 51,60
1500 м
1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 4.05,27
2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.06,23
3. Сифан Хассан (Голландия) – 4.07,26
60 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) – 7,70
2. Кристина Мэннинг (США) – 7,79
3. Надин Виссер (Голландия) – 7,84