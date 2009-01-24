Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Документальный фильм о российском допинге «Икар» номинирован на «Оскар»

    Теги телевидение допинг Григорий Родченков

    Сегодня стали известны номинанты 90-й премии «Оскар».

    В число номинантов в категории «Лучший документальный фильм» попала американская лента режиссера Брайана Фогеля «Икар».

    В съемках фильма принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

    Фильм вышел в 2017 году, премьера состоялась 20 января на кинофестивале Sundance, где лента получила специальный приз жюри.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться