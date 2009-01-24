Документальный фильм о российском допинге «Икар» номинирован на «Оскар»

Сегодня стали известны номинанты 90-й премии «Оскар».

В число номинантов в категории «Лучший документальный фильм» попала американская лента режиссера Брайана Фогеля «Икар».

В съемках фильма принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории . В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

Фильм вышел в 2017 году, премьера состоялась 20 января на кинофестивале Sundance, где лента получила специальный приз жюри.