36 легкоатлетов снялись с турнира в Иркутске после приезда допинг-офицеров, сообщает «Чемпионат».

На чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, проходившие 13 и 14 января, внезапно прибыли допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА), после чего ряд спортсменов отказались выйти на старт, сославшись на плохое самочувствие.

В числе снявшихся с соревнований 11 взрослых спортсменов, 4 юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и 7 девушек до 18 лет.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, комментируя ситуацию с массовым снятием, заявил, что внезапный отказ участников выйти на старт не стал неожиданностью.

«Утверждать, что для нас все произошедшее стало неожиданностью, было бы неправильно. Наоборот, мы сами шли к этому, готовили эту ситуацию, так как понимаем, что внизу у нас очень много проблем. Я об этом и ранее неоднократно заявлял, что без помощи РУСАДА мы не сможем эту ситуацию оздоровить», – цитирует Шляхтина ТАСС.

ВФЛА на своем официальном сайте сообщила, что Дисциплинарная комиссия организации начала по данному факту внутреннее расследование.