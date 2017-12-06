С 1994 года Россия лишена 48 медалей летних и зимних Олимпийских игр

Россия занимает первое место в списке стран по количеству отобранных медалей Олимпийских игр.

Начиная с 1994 года сборная России была лишена 48 медалей (12-25-11). На втором месте идет сборная Беларуси – 11 медалей (2-3-6), на третьем месте расположилась Украина, 10 медалей (1-4-5).

Сборная США в данном списке находится на пятом месте — американцы за это время были лишены 8 медалей (5-1-2).

У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше