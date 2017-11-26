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    Совет IAAF решил не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

    Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF

    Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

    Данное решение было принято во время заседания Совета в штаб-квартире организации в Монако.

    Сообщается, что из пяти остававшихся условий «дорожной карты» российская сторона выполнила полностью только одно – поддержка движения «Чистый спорт».

    Два условия были выполнены частично – обеспечение надлежащего тестирования и пресечение деятельности отстраненных тренеров. Еще два условия не были выполнены вообще – восстановление РУСАДА и признание доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

    Рабочая группа по восстановлению ВФЛА предложила не восстанавливать организацию в правах. Решение было принято единогласно.

    Также было заменено условие о том, какое количество допинг-проб должны сдать россияне для допуска на международные соревнования. Ранее российские легкоатлеты должны были иметь три пробы за последние полгода, теперь ВФЛА должна обеспечить «эффективное и соразмерное распределение проб» на национальном уровне.

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