Совет IAAF решил не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Данное решение было принято во время заседания Совета в штаб-квартире организации в Монако.

Сообщается, что из пяти остававшихся условий «дорожной карты» российская сторона выполнила полностью только одно – поддержка движения «Чистый спорт».

Два условия были выполнены частично – обеспечение надлежащего тестирования и пресечение деятельности отстраненных тренеров. Еще два условия не были выполнены вообще – восстановление РУСАДА и признание доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Рабочая группа по восстановлению ВФЛА предложила не восстанавливать организацию в правах. Решение было принято единогласно.

Также было заменено условие о том, какое количество допинг-проб должны сдать россияне для допуска на международные соревнования. Ранее российские легкоатлеты должны были иметь три пробы за последние полгода, теперь ВФЛА должна обеспечить «эффективное и соразмерное распределение проб» на национальном уровне.