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    Усэйн Болт: «Думаю, останусь рекордсменом на ближайшие 15-20 лет»

    Теги бег Джастин Гэтлин Асафа Пауэлл Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки Йохан Блэйк

    Ямайский легкоатлет Усэйн Болт, завершивший карьеру, заявил, что его рекорды в спринте могут продержаться не менее 15 лет.

    Напомним, восьмикратный олимпийский чемпион Болт является обладателем рекордов на 100 и 200 м (9,58 и 19,19 с соответственно).

    «Эра Усэйна Болта, Йохана Блэйка, Джастина Гэтлина и Асафы Пауэлла — золотое время легкой атлетики. Если бы мои рекорды и могли быть побиты, это случилось бы именно в нашу эру. Думаю, останусь рекордсменом на ближайшие 15-20 лет.

    Я заметил, что многие молодые спортсмены, как только заключают свой первый контракт и начинают получать прибыль, становятся равнодушными. Они просто зарабатывают деньги. И это большая проблема для спорта.

    Надеюсь, что все же некоторые из этих молодых ребят окажутся голодными до побед, но пока все выглядит не очень хорошо», – сказал Болт.

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