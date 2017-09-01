«Бриллиантовая лига». Шубенков, Ласицкене одержали победы, Клишина — 7-я и другие результаты

В Брюсселе завершился финальный этап «Бриллиантовой лиги».

Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, показав результат 1,97 м. Эта победа стала для спортсменки 18-й подряд.

Сергей Шубенков стал лучшим в беге на 110 м с/б с результатом 13,14 с.

«Бриллиантовая лига»

Брюссель, Бельгия

Мужчины

110 м с/б

1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,14

2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17

3. Арис Мерритт (США) — 13,24

4. Рональд Леви (Ямайка) — 13,41

200 м

1. Ноа Лайлс (США) — 20,00

2. Амер Уэбб (США) — 20,01

3. Рамиль Гулиев (Турция) — 20,02…

5. Кристоф Лемэтр (Франция) — 20,21

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) — 1.44,53

2. Марчин Левандовски (Польша) — 1.44,77

3. Адам Кщот (Польша) — 1.44,84

3000 м с препятствиями

1. Консеслус Кипруто (Кения) — 8.04,73

2. Суфиан Эльбаккали (Марокко) — 8.04,83

3. Эван Джэйгер (США) — 8.11,71

Метание диска

1. Андрюс Гуджюс (Литва) — 68,16

2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,31

3. Петр Малаховски (Польша) — 65,73

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) — 17,49

2. Уилл Клэй (США) — 17,35

3. Педро Пичардо (Куба) — 17,32

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,97

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,94

3. Микаэла Хруба (Чехия) – 1,88

Прыжок с шестом

1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,85

2. Сэнди Моррис (США) — 4,75

3. Алиша Ньюмэн (Канада) — 4,75…

10. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,45

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,92

2. Мари Хосе Лу Гонри (Кот-д’Ивуар) – 10,93

3. Блессинг Окагбаре (Негерия) — 11,07

400 м с/б

1. Далайла Мухаммад (США) — 53,89

2. Зузана Гейнова (Чехия) — 53,93

3. Эшли Спенсер (США) — 54,92

400 м

1. Шаона Миллер (Багамские острова) — 49,46

2. Сальва Эид Асер (Бахрейн) — 49,88

3. Кортни Около (США) — 50,91

1500 м

1. Фатих Кипегон (Кения) — 3.57,04

2. Сифан Хассан (Голландия) — 3.57,22

3. Уинни Чебет (Кения) — 4.00,18

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) — 14.25,88

2. Каролин Чепкоеч (Кения) — 14.27,55

3. Сенбере Тефери (Эфиопия) — 14.32,03

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,70

2. Лоррейн Юджен (Англия) — 6,65

3. Шакила Сондерс (США) — 6,64

4. Тианна Бартолетта (США) — 6,63

5. Бритни Риз (США) — 6,61...

7. Дарья Клишина (Россия) — 6,49

Метание диска

1. Сандра Перкович (Хорватия) — 68,82

2. Дэни Сэмьюэлс (Австралия) — 65,85

3. Дения Кабальеро (Куба) — 64,61