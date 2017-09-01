«Бриллиантовая лига». Шубенков, Ласицкене одержали победы, Клишина — 7-я и другие результаты
В Брюсселе завершился финальный этап «Бриллиантовой лиги».
Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, показав результат 1,97 м. Эта победа стала для спортсменки 18-й подряд.
Сергей Шубенков стал лучшим в беге на 110 м с/б с результатом 13,14 с.
«Бриллиантовая лига»
Брюссель, Бельгия
Мужчины
110 м с/б
1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,14
2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17
3. Арис Мерритт (США) — 13,24
4. Рональд Леви (Ямайка) — 13,41
200 м
1. Ноа Лайлс (США) — 20,00
2. Амер Уэбб (США) — 20,01
3. Рамиль Гулиев (Турция) — 20,02…
5. Кристоф Лемэтр (Франция) — 20,21
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) — 1.44,53
2. Марчин Левандовски (Польша) — 1.44,77
3. Адам Кщот (Польша) — 1.44,84
3000 м с препятствиями
1. Консеслус Кипруто (Кения) — 8.04,73
2. Суфиан Эльбаккали (Марокко) — 8.04,83
3. Эван Джэйгер (США) — 8.11,71
Метание диска
1. Андрюс Гуджюс (Литва) — 68,16
2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,31
3. Петр Малаховски (Польша) — 65,73
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) — 17,49
2. Уилл Клэй (США) — 17,35
3. Педро Пичардо (Куба) — 17,32
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,97
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,94
3. Микаэла Хруба (Чехия) – 1,88
Прыжок с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,85
2. Сэнди Моррис (США) — 4,75
3. Алиша Ньюмэн (Канада) — 4,75…
10. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,45
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,92
2. Мари Хосе Лу Гонри (Кот-д’Ивуар) – 10,93
3. Блессинг Окагбаре (Негерия) — 11,07
400 м с/б
1. Далайла Мухаммад (США) — 53,89
2. Зузана Гейнова (Чехия) — 53,93
3. Эшли Спенсер (США) — 54,92
400 м
1. Шаона Миллер (Багамские острова) — 49,46
2. Сальва Эид Асер (Бахрейн) — 49,88
3. Кортни Около (США) — 50,91
1500 м
1. Фатих Кипегон (Кения) — 3.57,04
2. Сифан Хассан (Голландия) — 3.57,22
3. Уинни Чебет (Кения) — 4.00,18
5000 м
1. Хеллен Обири (Кения) — 14.25,88
2. Каролин Чепкоеч (Кения) — 14.27,55
3. Сенбере Тефери (Эфиопия) — 14.32,03
Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,70
2. Лоррейн Юджен (Англия) — 6,65
3. Шакила Сондерс (США) — 6,64
4. Тианна Бартолетта (США) — 6,63
5. Бритни Риз (США) — 6,61...
7. Дарья Клишина (Россия) — 6,49
Метание диска
1. Сандра Перкович (Хорватия) — 68,82
2. Дэни Сэмьюэлс (Австралия) — 65,85
3. Дения Кабальеро (Куба) — 64,61
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