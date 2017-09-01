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    «Бриллиантовая лига». Шубенков, Ласицкене одержали победы, Клишина — 7-я и другие результаты

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    В Брюсселе завершился финальный этап «Бриллиантовой лиги».

    Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, показав результат 1,97 м. Эта победа стала для спортсменки 18-й подряд.

    Сергей Шубенков стал лучшим в беге на 110 м с/б с результатом 13,14 с.

    «Бриллиантовая лига»

    Брюссель, Бельгия

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,14
    2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17
    3. Арис Мерритт (США) — 13,24
    4. Рональд Леви (Ямайка) — 13,41

    200 м

    1. Ноа Лайлс (США) — 20,00
    2. Амер Уэбб (США) — 20,01
    3. Рамиль Гулиев (Турция) — 20,02…
    5. Кристоф Лемэтр (Франция) — 20,21

    800 м

    1. Найджел Амос (Ботсвана) — 1.44,53
    2. Марчин Левандовски (Польша) — 1.44,77
    3. Адам Кщот (Польша) — 1.44,84

    3000 м с препятствиями

    1. Консеслус Кипруто (Кения) — 8.04,73
    2. Суфиан Эльбаккали (Марокко) — 8.04,83
    3. Эван Джэйгер (США) — 8.11,71

    Метание диска

    1. Андрюс Гуджюс (Литва) — 68,16
    2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,31
    3. Петр Малаховски (Польша) — 65,73

    Тройной прыжок

    1. Кристиан Тэйлор (США) — 17,49
    2. Уилл Клэй (США) — 17,35
    3. Педро Пичардо (Куба) — 17,32

    Женщины

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,97
    2. Юлия Левченко (Украина) – 1,94
    3. Микаэла Хруба (Чехия) – 1,88

    Прыжок с шестом

    1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,85
    2. Сэнди Моррис (США) — 4,75
    3. Алиша Ньюмэн (Канада) — 4,75…
    10. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,45

    100 м

    1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,92
    2. Мари Хосе Лу Гонри (Кот-д’Ивуар) – 10,93
    3. Блессинг Окагбаре (Негерия) — 11,07

    400 м с/б

    1. Далайла Мухаммад (США) — 53,89
    2. Зузана Гейнова (Чехия) — 53,93
    3. Эшли Спенсер (США) — 54,92

    400 м

    1. Шаона Миллер (Багамские острова) — 49,46
    2. Сальва Эид Асер (Бахрейн) — 49,88
    3. Кортни Около (США) — 50,91

    1500 м

    1. Фатих Кипегон (Кения) — 3.57,04
    2. Сифан Хассан (Голландия) — 3.57,22
    3. Уинни Чебет (Кения) — 4.00,18

    5000 м

    1. Хеллен Обири (Кения) — 14.25,88
    2. Каролин Чепкоеч (Кения) — 14.27,55
    3. Сенбере Тефери (Эфиопия) — 14.32,03

    Прыжки в длину

    1. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,70
    2. Лоррейн Юджен (Англия) — 6,65
    3. Шакила Сондерс (США) — 6,64
    4. Тианна Бартолетта (США) — 6,63
    5. Бритни Риз (США) — 6,61...
    7. Дарья Клишина (Россия) — 6,49

    Метание диска

    1. Сандра Перкович (Хорватия) — 68,82
    2. Дэни Сэмьюэлс (Австралия) — 65,85
    3. Дения Кабальеро (Куба) — 64,61

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