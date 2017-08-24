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    «Бриллиантовая лига». Фара, Маквала, Баршим и Семеня одержали победы, Гэтлин и Схипперс – 4-е, другие результаты

    Теги прыжки в длину бег метания Джастин Гэтлин результаты прыжки в высоту Асафа Пауэлл тройной прыжок прыжки с шестом Теро Питкямяки толкание ядра Барбора Шпотакова сборная США сборная США жен сборная Ямайки сборная Германии сборная Великобритании сборная Кении сборная Кении жен сборная Польши сборная Эфиопии сборная Ямайки жен Бриллиантовая лига сборная Франции Рено Лавильени Ольга Рыпакова сборная ЮАР сборная ЮАР жен Кастер Семеня сборная Австралии жен Павел Войцеховски Силас Киплагат Салли Пирсон Мохаммед Фара Катерине Ибаргуэн Гун Лицзяо Мишель Картер Богдан Бондаренко Мутаз Баршим Франсин Нийонсаба сборная Катара Муктар Эдрис сборная Голландии жен Юлия Леонтюк Дафне Схипперс Томас Релер Шэрика Нелвис Анита Мартон Петр Лисек Шона Миллер Элейн Томпсон Майд Эддин Газаль Мари-Джози Та Лу Луво Маньонга Бен-Юссеф Мейте Юлимар Рохас Сэм Кендрикс Рут Джебет Беатрис Чепкоеч Сара Колак Йоханнес Феттер Маргарет Вамбуи Пол Кипкемои Челимо Якуб Вадлейх Элайя Манангои сборная Кот-д’Ивуара Кайрон Макмастер Чиджинду Уйя Карстен Вархольм Нора Джеруто Тимоти Черуйот Рушвал Самааи Гил Робертс Джэррион Лоусон Исаак Маквала Кристина Мэннинг Ронни Бэйкер Карим Хуссейн Келси-Ли Робертс Вернон Норвуд

     Сегодня прошел этап «Бриллиантовой лиги» в швейцарском Цюрихе.

    «Бриллиантовая лига»

    Цюрих, Швейцария

    Мужчины

    100 м

    1. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 9,97
    2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,97
    3. Ронни Бэйкер (США) – 10,01
    4. Джастин Гэтлин (США) – 10,04...
    7. Асафа Пауэлл (Ямайка) – 10,11

    400 м

    1. Исаак Маквала (Ботсвана) – 43,95
    2. Гил Робертс (США) – 44,54
    3. Вернон Норвуд (США) – 45,01

    400 м с/б

    1. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,07
    2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,22
    3. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,45

    1500 м

    1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.33,93
    2. Силас Киплагат (Кения) – 3.34,26
    3. Элайя Манангои (Кения) – 3.34,65

    5000 м

    1. Мо Фара (Великобритания) – 13.06,05
    2. Пол Челимо (США) – 13.06,09
    3. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 13.06,09

    Прыжки в длину

    1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,49
    2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,31
    3. Джэррион Лоусон (США) – 8,12

    Прыжки в высоту

    1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,36
    2. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,31
    3. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,31

    Прыжки с шестом

    1. Сэм Кендрикс (США) – 5,87
    2. Петр Лисек (Польша) – 5,80
    2. Павел Войцеховски (Польша) – 5,80

    Рено Лавильени (Франция) – без результата (не взял стартовую высоту 5,63).

    Копье

    1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,50
    2. Томас Релер (Германия) – 86,59
    3. Теро Питкямяки (Финляндия) – 86,57
    4. Йоханнес Феттер (Германия) – 86,15

    Женщины

    100 м с/б

    1. Салли Пирсон (Австралия) – 12,55
    2. Шэрика Нелвис (США) – 12,55
    3. Кристина Мэннинг (США) – 12,67

    200 м

    1. Шона Миллер (Багамские острова) – 21,88
    2. Элейн Томпсон (Ямайка) – 22,00
    3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,09
    4. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,36

    800 м

    1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,84
    2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.56,71
    3. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.56,87

    3000 м с/п

    1. Рут Джебет (Бахрейн) – 8.55,29 (лучший результат сезона в мире, второе время в истории)
    2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.59,84
    3. Нора Джеруто (Кения) – 9.05,31

    Тройной прыжок

    1. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,55
    2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,52
    3. Катерин Ибаргуэн (Колумбия) – 14,48

    Копье

    1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 65,54
    2. Келси-Ли Робертс (Австралия) – 64,53
    3. Сара Колак (Хорватия) – 64,47

    Ядро

    1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,60
    2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,54
    3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,47
    4. Мишель Картер (США) – 18,27

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