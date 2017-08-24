«Бриллиантовая лига». Фара, Маквала, Баршим и Семеня одержали победы, Гэтлин и Схипперс – 4-е, другие результаты
Сегодня прошел этап «Бриллиантовой лиги» в швейцарском Цюрихе.
«Бриллиантовая лига»
Цюрих, Швейцария
Мужчины
100 м
1. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 9,97
2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,97
3. Ронни Бэйкер (США) – 10,01
4. Джастин Гэтлин (США) – 10,04...
7. Асафа Пауэлл (Ямайка) – 10,11
400 м
1. Исаак Маквала (Ботсвана) – 43,95
2. Гил Робертс (США) – 44,54
3. Вернон Норвуд (США) – 45,01
400 м с/б
1. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,07
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,22
3. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,45
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.33,93
2. Силас Киплагат (Кения) – 3.34,26
3. Элайя Манангои (Кения) – 3.34,65
5000 м
1. Мо Фара (Великобритания) – 13.06,05
2. Пол Челимо (США) – 13.06,09
3. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 13.06,09
Прыжки в длину
1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,49
2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,31
3. Джэррион Лоусон (США) – 8,12
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,36
2. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,31
3. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,31
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,87
2. Петр Лисек (Польша) – 5,80
2. Павел Войцеховски (Польша) – 5,80
Рено Лавильени (Франция) – без результата (не взял стартовую высоту 5,63).
Копье
1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,50
2. Томас Релер (Германия) – 86,59
3. Теро Питкямяки (Финляндия) – 86,57
4. Йоханнес Феттер (Германия) – 86,15
Женщины
100 м с/б
1. Салли Пирсон (Австралия) – 12,55
2. Шэрика Нелвис (США) – 12,55
3. Кристина Мэннинг (США) – 12,67
200 м
1. Шона Миллер (Багамские острова) – 21,88
2. Элейн Томпсон (Ямайка) – 22,00
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,09
4. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,36
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,84
2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.56,71
3. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.56,87
3000 м с/п
1. Рут Джебет (Бахрейн) – 8.55,29 (лучший результат сезона в мире, второе время в истории)
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.59,84
3. Нора Джеруто (Кения) – 9.05,31
Тройной прыжок
1. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,55
2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,52
3. Катерин Ибаргуэн (Колумбия) – 14,48
Копье
1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 65,54
2. Келси-Ли Робертс (Австралия) – 64,53
3. Сара Колак (Хорватия) – 64,47
Ядро
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,60
2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,54
3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,47
4. Мишель Картер (США) – 18,27
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