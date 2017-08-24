«Бриллиантовая лига». Фара, Маквала, Баршим и Семеня одержали победы, Гэтлин и Схипперс – 4-е, другие результаты

Сегодня прошел этап «Бриллиантовой лиги» в швейцарском Цюрихе.

«Бриллиантовая лига»

Цюрих, Швейцария

Мужчины

100 м

1. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 9,97

2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,97

3. Ронни Бэйкер (США) – 10,01

4. Джастин Гэтлин (США) – 10,04...

7. Асафа Пауэлл (Ямайка) – 10,11

400 м

1. Исаак Маквала (Ботсвана) – 43,95

2. Гил Робертс (США) – 44,54

3. Вернон Норвуд (США) – 45,01

400 м с/б

1. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,07

2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,22

3. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,45

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.33,93

2. Силас Киплагат (Кения) – 3.34,26

3. Элайя Манангои (Кения) – 3.34,65

5000 м

1. Мо Фара (Великобритания) – 13.06,05

2. Пол Челимо (США) – 13.06,09

3. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 13.06,09

Прыжки в длину

1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,49

2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,31

3. Джэррион Лоусон (США) – 8,12

Прыжки в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,36

2. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,31

3. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,31

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,87

2. Петр Лисек (Польша) – 5,80

2. Павел Войцеховски (Польша) – 5,80

Рено Лавильени (Франция) – без результата (не взял стартовую высоту 5,63).

Копье

1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,50

2. Томас Релер (Германия) – 86,59

3. Теро Питкямяки (Финляндия) – 86,57

4. Йоханнес Феттер (Германия) – 86,15

Женщины

100 м с/б

1. Салли Пирсон (Австралия) – 12,55

2. Шэрика Нелвис (США) – 12,55

3. Кристина Мэннинг (США) – 12,67

200 м

1. Шона Миллер (Багамские острова) – 21,88

2. Элейн Томпсон (Ямайка) – 22,00

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,09

4. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,36

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,84

2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.56,71

3. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.56,87

3000 м с/п

1. Рут Джебет (Бахрейн) – 8.55,29 (лучший результат сезона в мире, второе время в истории)

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.59,84

3. Нора Джеруто (Кения) – 9.05,31

Тройной прыжок

1. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,55

2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,52

3. Катерин Ибаргуэн (Колумбия) – 14,48

Копье

1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 65,54

2. Келси-Ли Робертс (Австралия) – 64,53

3. Сара Колак (Хорватия) – 64,47

Ядро

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,60

2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,54

3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,47

4. Мишель Картер (США) – 18,27