Реналдо Неемия, агент американского спринтера Джастина Гэтлина, прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу о победе спортсмена на чемпионате мира в Лондоне.

«При всем уважении к Коу я возмущен. Я не оправдываю применение допинга, но Джастин Гэтлин – не олицетворение этого.

Он отбыл свое наказание, играет по правилам, IAAF восстановила его. Говорить о том, что он плохой парень – по-настоящему нечестно. Это негуманно и неспортивно.

Коу является частью IAAF, которая устанавливает правила, в том числе и касающиеся наказания за допинг. Если спортсмен отбыл дисквалификацию, он возвращается в спорт. Если вам что-то не нравится, то меняйте правила», – сказал Неемия.

Себастьян Коу: «Победа Гэтлина – не самый идеальный сценарий»