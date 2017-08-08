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    Агент Гэтлина: «То, что сказал Коу о победе Джастина – негуманно и неспортивно. Гэтлин – не олицетворение допинга»

    Теги чемпионат мира допинг Джастин Гэтлин сборная США IAAF Себастьян Коу

    Реналдо Неемия, агент американского спринтера Джастина Гэтлина, прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу о победе спортсмена на чемпионате мира в Лондоне.

    «При всем уважении к Коу я возмущен. Я не оправдываю применение допинга, но Джастин Гэтлин – не олицетворение этого.

    Он отбыл свое наказание, играет по правилам, IAAF восстановила его. Говорить о том, что он плохой парень – по-настоящему нечестно. Это негуманно и неспортивно.

    Коу является частью IAAF, которая устанавливает правила, в том числе и касающиеся наказания за допинг. Если спортсмен отбыл дисквалификацию, он возвращается в спорт. Если вам что-то не нравится, то меняйте правила», – сказал Неемия.

    Себастьян Коу: «Победа Гэтлина – не самый идеальный сценарий»

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