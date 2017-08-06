Чемпионат мира. США лидируют в медальном зачете, Россия пока без наград
В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике. В медальном зачете лидирует сборная США, Россия пока без наград.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. США – 1-2-1 (4)
2. Эфиопия – 1-2-0 (3)
3. Кения – 1-0-2 (3)
4. ЮАР – 1-0-1 (2)
5. Великобритания – 1-0-0 (1)
6. Литва – 1-0-0 (1)
7. Швеция – 0-1-0 (1)
8. Уганда – 0-1-0 (1)
9. Ямайка – 0-0-1 (1)
10. Танзания – 0-0-1 (1)
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