Эфиопская бегунья, выступавшая за Азербайджан: «Нас считают рабами – не платят деньги, заставляют принимать допинг»

Эфиопская бегунья Лили Абдуллаева, выступавшая за Азербайджан, в интервью немецкому ARD рассказала о проблемах, которые последовали после смены гражданства.

«Нас рассматривают в качестве спортивных рабов.

Мне обещали хорошую зарплату, дом, дорогие машины, если я буду выигрывать. Но ничего из этого я так и не получила. Мои призовые были украдены, меня обманом заставили принимать допинг. И я никому не советовала бы повторять это», – сказала Абдуллаева.

По словам спортсменки, ей обещали зарплату 300 долларов в месяц с ростом вознаграждения до 1000 долларов. В первые месяцы выступлений за Азербайджан она стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы, но получила всего 150 долларов.

«Через восемь месяцев я спросила тренера, почему мне не выплачивают 1000 долларов, угрожала, что спрошу президента федерации, куда уходят мои деньги. Как только я сказала это, он достал свой кошелек и отдал мне деньги. Оказалось, что он оставлял их себе начиная с третьего месяца моих выступлений.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме в 2011 году у меня была травма, но мне было сказано выйти на старт в любом случае. После разминки тренер подошел ко мне и сказал: «Открой рот». Я открыла, он положил на язык таблетку, я ее проглотила.

Когда мне хватило смелости спросить, что же он мне дает, он ответил: «Это поможет тебе, если ты переживаешь, волнуешься, ты будешь сильнее». Но он отвлекся и забыл, что оставил упаковку лекарства рядом со мной. Я прочитала, что это был трибулус тестостерон.

Зашла в интернет, чтобы посмотреть побочные эффекты, одним из них было бесплодие. Когда я прочитала эта, очень разозлилась. Я боролась за лучшую жизнь, а не для того, чтобы иметь проблемы с зачатием в будущем. Но им было наплевать.

Во время сбора в Грузии он сделал мне несколько инъекций. Сказал, что это небольшие дозы. Целью были Олимпийские игры и чемпионат мира. Он не хотел, чтобы у нас были высокие результаты до этого, чтобы правительство страны обрадовалось еще больше медалям на крупных соревнованиях.

Он обещал отправить оставшуюся часть призовых мне в Эфиопию, когда я вернусь туда, но так и не сделал.

Я старалась изо всех сил ради Азербайджана, упорно тренировалась, хорошо бегала, но они обращались со мной как с мусором», – рассказала спортсменка.

В Федерации легкой атлетики Азербайджана заявили, что бегунья выступала за клуб и никаких финансовых договоренностей с федерацией у нее не было. Относительно обвинений в использовании допинга в сборной в организации заявили, что все спортсмены проходят надлежащие проверки и Абдуллаева дает ложные показания насчет применения запрещенных препаратов.