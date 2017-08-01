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    Усэйн Болт: «Я по-прежнему самый быстрый человек на Земле»

    Теги бег чемпионат мира Усэйн Болт сборная Ямайки

    В преддверии чемпионата мира по легкой атлетике состоялась последняя пресс-конференция ямайского спринтера Усэйна Болта в качестве спортсмена.

    Болт заявил, что по-прежнему является самым быстрым человеком на Земле.

    — Вы все еще самый быстрый в мире человек?

    — Да бросьте! Конечно же, это так. Если я участвую в соревнованиях, я на сто процентов великолепен.

    — Что произойдет, если вы все-таки не выиграете?

    — Этого не произойдет, не переживайте. Я был в таких ситуациях уже очень много раз, и я готов ко всему. В воскресенье, после забега на 100 м, вы все будете читать газеты со следующими заголовками: «Непобежденный», «Неудержимый», «Болт заканчивает, находясь на вершине, – сказал Болт.

    Восьмикратный олимпийский чемпион проводит последний сезон в карьере.

    На чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, Болт планирует принять участие в двух дисциплинах — на стометровке и в эстафете 4 по 100 м.

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