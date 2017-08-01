В преддверии чемпионата мира по легкой атлетике состоялась последняя пресс-конференция ямайского спринтера Усэйна Болта в качестве спортсмена.

Болт заявил, что по-прежнему является самым быстрым человеком на Земле.

— Вы все еще самый быстрый в мире человек?

— Да бросьте! Конечно же, это так. Если я участвую в соревнованиях, я на сто процентов великолепен.

— Что произойдет, если вы все-таки не выиграете?

— Этого не произойдет, не переживайте. Я был в таких ситуациях уже очень много раз, и я готов ко всему. В воскресенье, после забега на 100 м, вы все будете читать газеты со следующими заголовками: «Непобежденный», «Неудержимый», «Болт заканчивает, находясь на вершине, – сказал Болт.

Восьмикратный олимпийский чемпион проводит последний сезон в карьере.

На чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, Болт планирует принять участие в двух дисциплинах — на стометровке и в эстафете 4 по 100 м.