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    «Бриллиантовая лига». Ласицкене выиграла в 14-й раз подряд, Болт победил на 100 м и другие результаты

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    В Монако завершился очередной этап «Бриллиантовой лиги».

    «Бриллиантовая лига»

    Монако

    Мужчины

    100 м

    1. Усэйн Болт (Ямайка) – 9.95
    2. Исайя Янг (США) – 9.98
    3. Акани Симбине (ЮАР) — 10,02

    400 м

    1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 43.73
    2. Айзек Макуала (Ботсвана) – 43.84
    3. Баболоки Тебе (Ботсвана) — 44.26
    4. Гил Робертс (США) – 44.57

    1500 м

    1. Элайя Манангои (Кения) – 3:28.80
    2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:29.10
    3. Роналд Квемои (Кения) – 3:32.34

    3000 м с/п

    1. Эван Джегер (США) — 8.01,29
    2. Джариус Кипчоге Биреч (Кения) — 8.07,68
    3. Стэнли Кипкоэч Кебенеи (США) — 8.08,30

    Прыжок с шестом

    1. Петр Лисек (Польша) — 5,82
    2. Кевин Менальдо (Франция) — 5,72
    3. Ян Кудличка (Чехия) — 5,72…
    5. Рено Лавильени (Франция) — 5,72

    Метание копья

    1. Томас Релер (Германия) — 89,17
    2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 85,43
    3. Йоханнес Веттер (Германия) — 85,14

    Женщины

    100 м с/б

    1. Кендра Харрисон (США) – 12.51
    2. Шарика Нэлвис (США) – 12.52
    3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12.58

    200 м

    1. Мари Хосе Лу Гонри (Кот-д’Ивуар ) – 22,25
    2. Кира Джефферсон (США) — 22,42
    3. Дина Эшер-Смит (Англия) — 22,89

    800 м

    1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1:55.27
    2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1:55.47
    3. Эджи Уилсон (США) — 1:55.61…
    5. Мелисса Бишоп (Канада) – 1:57.01
    6. Линси Шарп (Шотландия) – 1:58.01

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,05
    2. Юлия Левченко (Украина) — 1,97
    3. Вашти Каннингэм (США) — 1,97

    Тройной прыжок

    1. Катерин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,86
    2. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 14,83
    3. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,54

    3000 м

    1. Хеллен Обири (Кения) — 8.23,14
    2. Беатрис Чепкоеч (Кения) — 8.28,66
    3. Лаура Мюйр (Шотландия) — 8.30,64

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