«Бриллиантовая лига». Ласицкене выиграла в 14-й раз подряд, Болт победил на 100 м и другие результаты
В Монако завершился очередной этап «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Монако
Мужчины
100 м
1. Усэйн Болт (Ямайка) – 9.95
2. Исайя Янг (США) – 9.98
3. Акани Симбине (ЮАР) — 10,02
400 м
1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 43.73
2. Айзек Макуала (Ботсвана) – 43.84
3. Баболоки Тебе (Ботсвана) — 44.26
4. Гил Робертс (США) – 44.57
1500 м
1. Элайя Манангои (Кения) – 3:28.80
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:29.10
3. Роналд Квемои (Кения) – 3:32.34
3000 м с/п
1. Эван Джегер (США) — 8.01,29
2. Джариус Кипчоге Биреч (Кения) — 8.07,68
3. Стэнли Кипкоэч Кебенеи (США) — 8.08,30
Прыжок с шестом
1. Петр Лисек (Польша) — 5,82
2. Кевин Менальдо (Франция) — 5,72
3. Ян Кудличка (Чехия) — 5,72…
5. Рено Лавильени (Франция) — 5,72
Метание копья
1. Томас Релер (Германия) — 89,17
2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 85,43
3. Йоханнес Веттер (Германия) — 85,14
Женщины
100 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) – 12.51
2. Шарика Нэлвис (США) – 12.52
3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12.58
200 м
1. Мари Хосе Лу Гонри (Кот-д’Ивуар ) – 22,25
2. Кира Джефферсон (США) — 22,42
3. Дина Эшер-Смит (Англия) — 22,89
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1:55.27
2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1:55.47
3. Эджи Уилсон (США) — 1:55.61…
5. Мелисса Бишоп (Канада) – 1:57.01
6. Линси Шарп (Шотландия) – 1:58.01
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,05
2. Юлия Левченко (Украина) — 1,97
3. Вашти Каннингэм (США) — 1,97
Тройной прыжок
1. Катерин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,86
2. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 14,83
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,54
3000 м
1. Хеллен Обири (Кения) — 8.23,14
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) — 8.28,66
3. Лаура Мюйр (Шотландия) — 8.30,64
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