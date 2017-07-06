Сегодня в Лозанне прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу с лучшим результатом сезона в мире, Дарья Клишина стала 4-й в прыжках в длину.

«Бриллиантовая лига»

Лозанна, Швейцария

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,06 (лучший результат сезона в мире)

2. Камила Личвинко (Польша) – 1,93

3. Софи Скоог (Швеция) – 1,93

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,79

2. Шакила Сондерс (США) – 6,68

3. Тианна Бартолетта (США) – 6,65

4. Дарья Клишина (Россия) – 6,64

Метание копья

1. Сара Колак (Хорватия) – 68,43 (лучший результат сезона в мире)

2. Барбора Шпотакова (Чехия) – 67,40

3. Кэтрин Митчелл (Австралия) – 66,12

400 м с/б

1. Эшли Спенсер (США) – 53,90

2. Леа Шпрунгер (Швейцария) – 54,29

3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 54,36

100 м с/б

1. Шарика Нэлвис (США) – 12,53

2. Джасмин Стоуэрс (США) – 12,57

3. Кристина Маннинг (США) – 12,58

200 м

1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,10

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,16

3. Кира Джефферсон (США) – 22,34

800 м

1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.56,82

2. Шарлин Липси (США) – 1.57,38

3. Юнис Джепкоеч Сум (Кения) – 1.57,78

Мужчины

100 м

1. Джастин Гэтлин (США) – 9,96

2. Бен Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,98

3. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99

400 м

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 43,62 (лучший результат сезона в мире)

2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,02

3. Исаак Маквала (Ботсвана) – 44,08

1500 м

1. Аман Воте (Эфиопия) – 3.32,20

2. Чарльз Симотво (Кения) – 3.32,59

3. Силас Киплагат (Кения) – 3.32,96

5000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.55,23 (лучший результат сезона в мире)

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.55,58

3. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 12.59,83

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,93

2. Павел Войцеховски (Польша) – 5,93

3. Рено Лавильени (Франция) – 5,87

Тройной прыжок

1. Педро Пабло Пикардо (Куба) – 17,60

2. Кристиан Тэйлор (США) – 17,49

3. Уилл Клэй (США) – 17,12

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,39

2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,97

3. Томаш Станек (Чехия) – 21,36

Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Мужчины

400 м с/б

1. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,79

2. Байрон Робинсон (США) – 48,88

3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,94

Женщины

1 миля

1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 4.16,05 (лучший результат сезона в мире)

2. Нелли Джепкосге (Кения) – 4.25,15

3. Клаудия Бобочеа (Румыния) – 4.25,89