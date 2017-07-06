«Бриллиантовая лига». Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, Гэтлин и ван Никерк выиграли, Клишина – 4-я, другие результаты
Сегодня в Лозанне прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу с лучшим результатом сезона в мире, Дарья Клишина стала 4-й в прыжках в длину.
«Бриллиантовая лига»
Лозанна, Швейцария
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,06 (лучший результат сезона в мире)
2. Камила Личвинко (Польша) – 1,93
3. Софи Скоог (Швеция) – 1,93
Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,79
2. Шакила Сондерс (США) – 6,68
3. Тианна Бартолетта (США) – 6,65
4. Дарья Клишина (Россия) – 6,64
Метание копья
1. Сара Колак (Хорватия) – 68,43 (лучший результат сезона в мире)
2. Барбора Шпотакова (Чехия) – 67,40
3. Кэтрин Митчелл (Австралия) – 66,12
400 м с/б
1. Эшли Спенсер (США) – 53,90
2. Леа Шпрунгер (Швейцария) – 54,29
3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 54,36
100 м с/б
1. Шарика Нэлвис (США) – 12,53
2. Джасмин Стоуэрс (США) – 12,57
3. Кристина Маннинг (США) – 12,58
200 м
1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,10
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,16
3. Кира Джефферсон (США) – 22,34
800 м
1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.56,82
2. Шарлин Липси (США) – 1.57,38
3. Юнис Джепкоеч Сум (Кения) – 1.57,78
Мужчины
100 м
1. Джастин Гэтлин (США) – 9,96
2. Бен Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,98
3. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99
400 м
1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 43,62 (лучший результат сезона в мире)
2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,02
3. Исаак Маквала (Ботсвана) – 44,08
1500 м
1. Аман Воте (Эфиопия) – 3.32,20
2. Чарльз Симотво (Кения) – 3.32,59
3. Силас Киплагат (Кения) – 3.32,96
5000 м
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.55,23 (лучший результат сезона в мире)
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.55,58
3. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 12.59,83
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,93
2. Павел Войцеховски (Польша) – 5,93
3. Рено Лавильени (Франция) – 5,87
Тройной прыжок
1. Педро Пабло Пикардо (Куба) – 17,60
2. Кристиан Тэйлор (США) – 17,49
3. Уилл Клэй (США) – 17,12
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 22,39
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,97
3. Томаш Станек (Чехия) – 21,36
Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Мужчины
400 м с/б
1. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,79
2. Байрон Робинсон (США) – 48,88
3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,94
Женщины
1 миля
1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 4.16,05 (лучший результат сезона в мире)
2. Нелли Джепкосге (Кения) – 4.25,15
3. Клаудия Бобочеа (Румыния) – 4.25,89
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