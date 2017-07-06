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    «Бриллиантовая лига». Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, Гэтлин и ван Никерк выиграли, Клишина – 4-я, другие результаты

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    Сегодня в Лозанне прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу с лучшим результатом сезона в мире, Дарья Клишина стала 4-й в прыжках в длину.

    «Бриллиантовая лига»

    Лозанна, Швейцария

    Женщины

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,06 (лучший результат сезона в мире)
    2. Камила Личвинко (Польша) – 1,93
    3. Софи Скоог (Швеция) – 1,93

    Прыжки в длину

    1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,79
    2. Шакила Сондерс (США) – 6,68
    3. Тианна Бартолетта (США) – 6,65
    4. Дарья Клишина (Россия) – 6,64

    Метание копья

    1. Сара Колак (Хорватия) – 68,43 (лучший результат сезона в мире)
    2. Барбора Шпотакова (Чехия) – 67,40
    3. Кэтрин Митчелл (Австралия) – 66,12

    400 м с/б

    1. Эшли Спенсер (США) – 53,90
    2. Леа Шпрунгер (Швейцария) – 54,29
    3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 54,36

    100 м с/б

    1. Шарика Нэлвис (США) – 12,53
    2. Джасмин Стоуэрс (США) – 12,57
    3. Кристина Маннинг (США) – 12,58

    200 м

    1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,10
    2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,16
    3. Кира Джефферсон (США) – 22,34

    800 м

    1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.56,82
    2. Шарлин Липси (США) – 1.57,38
    3. Юнис Джепкоеч Сум (Кения) – 1.57,78

    Мужчины

    100 м

    1. Джастин Гэтлин (США) – 9,96
    2. Бен Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,98
    3. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99

    400 м

    1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 43,62 (лучший результат сезона в мире)
    2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,02
    3. Исаак Маквала (Ботсвана) – 44,08

    1500 м

    1. Аман Воте (Эфиопия) – 3.32,20
    2. Чарльз Симотво (Кения) – 3.32,59
    3. Силас Киплагат (Кения) – 3.32,96

    5000 м

    1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.55,23 (лучший результат сезона в мире)
    2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.55,58
    3. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 12.59,83

    Прыжки с шестом

    1. Сэм Кендрикс (США) – 5,93
    2. Павел Войцеховски (Польша) – 5,93
    3. Рено Лавильени (Франция) – 5,87

    Тройной прыжок

    1. Педро Пабло Пикардо (Куба) – 17,60
    2. Кристиан Тэйлор (США) – 17,49
    3. Уилл Клэй (США) – 17,12

    Толкание ядра

    1. Райан Краузер (США) – 22,39
    2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,97
    3. Томаш Станек (Чехия) – 21,36

    Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

    Мужчины

    400 м с/б

    1. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,79
    2. Байрон Робинсон (США) – 48,88
    3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,94

    Женщины

    1 миля

    1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 4.16,05 (лучший результат сезона в мире)
    2. Нелли Джепкосге (Кения) – 4.25,15
    3. Клаудия Бобочеа (Румыния) – 4.25,89

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