Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    WADA разрешило РУСАДА проведение допинг-тестов под наблюдением международных экспертов

    Теги допинг WADA Крэйг Риди РУСАДА

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что разрешает Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKADA).

    «Несмотря на то, что предстоит еще очень многое сделать, WADA признает, что процесс реализации дорожной карты по восстановлению РУСАДА идет успешно.

    Возобновление возможности тестирования – это важный шаг для восстановления антидопинговой программы в России.

    Мы решительно призываем Россию продолжать действовать в интересах чистых спортсменов по всему миру», – заявил президент WADA Крейг Риди.

    Отметим, дорожная карта включает полный аудит РУСАДА, который предварительно запланирован на сентябрь 2017 года. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться