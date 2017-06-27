WADA разрешило РУСАДА проведение допинг-тестов под наблюдением международных экспертов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что разрешает Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKADA).

«Несмотря на то, что предстоит еще очень многое сделать, WADA признает, что процесс реализации дорожной карты по восстановлению РУСАДА идет успешно.

Возобновление возможности тестирования – это важный шаг для восстановления антидопинговой программы в России.

Мы решительно призываем Россию продолжать действовать в интересах чистых спортсменов по всему миру», – заявил президент WADA Крейг Риди.

Отметим, дорожная карта включает полный аудит РУСАДА, который предварительно запланирован на сентябрь 2017 года.