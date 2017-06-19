Медведь загрыз участника марафона на Аляске

Бурый медведь загрыз одного из участников забега на Аляске.

Марафон «Мемориал Роберта Спурра» проводился в этом году в 29 раз. Его трасса частично проходит через лесной массив и заканчивается подъемом в гору.

16-й летний бегун, который стал жертвой медведя, успел преодолеть только половину дистанции.

Семья погибшего находилась в месте проведения гонки. Парень успел написать смс своей матери о том, что его преследует медведь. Когда организаторы гонки получили информацию о возможном нападении медведя на одного из участников, сразу были организованы поиски. Позже тело спортсмена обнаружил один из волонтеров.

«Я бегаю в этих горах уже 30 лет. Иногда люди сходят с трассы и сообщают, что видели медведя. Обычно это ничего не значит. Но иногда все серьезно. Как в этот раз», – рассказал рейс-директор марафона Брэд Прекоски.