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    Медведь загрыз участника марафона на Аляске

    Теги бег происшествия

    Бурый медведь загрыз одного из участников забега на Аляске.

    Марафон «Мемориал Роберта Спурра» проводился в этом году в 29 раз. Его трасса частично проходит через лесной массив и заканчивается подъемом в гору.

    16-й летний бегун, который стал жертвой медведя, успел преодолеть только половину дистанции.

    Семья погибшего находилась в месте проведения гонки. Парень успел написать смс своей матери о том, что его преследует медведь. Когда организаторы гонки получили информацию о возможном нападении медведя на одного из участников, сразу были организованы поиски. Позже тело спортсмена обнаружил один из волонтеров.

    «Я бегаю в этих горах уже 30 лет. Иногда люди сходят с трассы и сообщают, что видели медведя. Обычно это ничего не значит. Но иногда все серьезно. Как в этот раз», – рассказал рейс-директор марафона Брэд Прекоски.

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