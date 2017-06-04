МОК хочет изменить систему выбора хозяев Олимпийских игр, убрав заявки

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в будущем организация может начать сама предлагать городам проведение Олимпийских игр – вместо традиционных заявок от нескольких кандидатов.

По словам Баха, прежняя система не работает во многих западных странах.

«Если бы мы заранее знали о желании провести Игры, будь это город, регион или национальный олимпийский комитет, такой шаг был бы очень подходящим инструментом.

Когда диалог начинается рано, многое может быть разработано совместно. Города могли бы извлечь пользу из наших знаний, им не пришлось бы нанимать консультантов, что приводит к увеличению стоимости проекта», – сказал Бах в интервью WAZ.

По информации Insidethegames, потенциальным кандидатам, которых МОК посчитает неподходящими для проведения Игр, будут рекомендовать отложить заявку или нацелиться на организацию других соревнований.