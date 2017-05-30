Олимпийские игры 2024 года, скорее всего, пройдут в Париже, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что Международный олимпийский комитет (МОК) почти достиг договоренности с оргкомитетами заявок Парижа и Лос-Анджелеса в вопросе распределения стран-хозяек Игр 2024 и 2028 годов.

Оба города в данный момент являются кандидатами на проведение Игр 2024 года. Однако МОК рассматривает вариант, при котором заявка, проигравшая в голосовании, проведет Олимпиаду в 2028 году. Планируется, что в 2024 году Игры примет Париж, оргкомитет Лос-Анджелесской заявки согласится на проведение турнира в 2028 году.

Ранее оргкомитеты обоих городов заявляли, что не намерены претендовать на Игры 2028 года.

9 июня МОК примет решение о том, будут ли столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов выбраны одновременно в сентябре этого года.