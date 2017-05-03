Майк Пауэлл: «Мой мировой рекорд в прыжках в длину был настоящим»
Американский прыгун в длину Майк Пауэлл заявил, что отрицательно относится к аннулированию мировых рекордов.
Пауэллу принадлежит мировой рекорд в прыжках в длину, установленный в 1991 году (8,95 м).
«Я уже связывался со своим адвокатом. Есть некоторые рекорды, по которым существуют вопросы, и я это понимаю, однако мой рекорд был настоящим. Это история о человеческом сердце и духе, один из величайших моментов в истории.
Этим решением они уничтожат множество вещей, даже не подумав о них. Это неправильно. Независимо от того, что случится, я собираюсь бороться», – сказал Пауэлл.
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