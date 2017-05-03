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    Майк Пауэлл: «Мой мировой рекорд в прыжках в длину был настоящим»

    Теги прыжки в длину сборная США рекорды Майк Пауэлл

    Американский прыгун в длину Майк Пауэлл заявил, что отрицательно относится к аннулированию мировых рекордов.

    Пауэллу принадлежит мировой рекорд в прыжках в длину, установленный в 1991 году (8,95 м).

    «Я уже связывался со своим адвокатом. Есть некоторые рекорды, по которым существуют вопросы, и я это понимаю, однако мой рекорд был настоящим. Это история о человеческом сердце и духе, один из величайших моментов в истории.

    Этим решением они уничтожат множество вещей, даже не подумав о них. Это неправильно. Независимо от того, что случится, я собираюсь бороться», – сказал Пауэлл.

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