Чермошанская, Омарова и Цирихов согласились с двухлетними дисквалификациями

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил.

Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Юлия Чермошанская (спринт) дисквалифицирована на два года с 1 июля 2016 года за положительную допинг-пробу. В результате повторной проверки пробы, взятой в Пекине-2008, были обнаружены туринабол и станозолол. Аннулированию подлежат результаты с 20 августа 2008 года по 19 августа 2010 года.

Анна Омарова (толкание ядра) дисквалифицирована на два года с 28 марта 2017 года за положительную допинг-пробу. В результате повторной проверки пробы, взятой на чемпионате мира в 2011 году, был обнаружен туринабол. Аннулированию подлежат результаты с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Сослан Цирихов (толкание ядра) дисквалифицирован на два года с 29 марта 2017 года за положительную допинг-пробу. Повторная проверка пробы, взятой на чемпионате мира в 2013 году, показала положительный результат на туринабол. Аннулированию подлежат результаты с 15 августа 2013 года по 14 августа 2015 года.