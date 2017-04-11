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    IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять россиян до выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом

    Теги бег спортивная ходьба сборная России сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом IAAF Сергей Шубенков Мария Кучина Даниил Цыплаков Илья Мудров Сергей Широбоков

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила семерых российских легкоатлетов к участию в международных турнирах под нейтральным флагом.

    Организация приняла заявки чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной, а также Даниила Цыплакова (прыжки в высоту), Ильи Мудрова и Ольги Муллиной (прыжки с шестом), Сергея Широбокова и Яны Смердовой (спортивная ходьба).

    Как сообщает пресс-служба IAAF, всего в 2017 году было рассмотрено 27 заявок, десять из которых были удовлетворены. Ранее до стартов были допущены прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский.

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