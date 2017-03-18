Бегун Дмитриев, снявшийся в фильме ARD, уехал из России из-за угроз

Российский бегун Андрей Дмитриев сообщил, что уехал из России после того, как начал получать угрозы.

Ранее Дмитриев снялся в фильме Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике.

«В мои планы не входило уезжать из страны, когда я давал интервью ARD в январе. Я не жалею о том, что сказал. Было необходимо сказать о допинговой культуре в России. Нужно говорить, иначе изменения не произойдут. Но увидев то, что происходит, я понял, что лучше уехать.

Многие люди негативно расценили мое интервью и информацию, которую я предоставил. Меня называли предателем, лжецом и, извините, вылили на меня тонну дерьма.

После интервью меня уволили из двух тренировочных центров, где получал стипендию. Когда увидел реакцию, понял, что моя затея провалилась. Россия не готова к тому, чтобы принять культуру информаторов.

Я ожидал, что тренеры и спортсмены будут защищать меня, но все они молчат, хотя некоторые поддержали меня в личных сообщениях», – сказал Дмитриев.

По словам Дмитриева, после интервью ARD его попытались забрать в армию, хотя ему уже исполнилось 27 лет, и угрожали отправить в тюрьму. В начале марта бегун дал показания Следственному комитету России в Москве, после чего уехал из страны.

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