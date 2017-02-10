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    Российские легкоатлеты выступят на юниорском чемпионате мира под нейтральным флагом

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    Российские легкоатлеты выступят на юниорском чемпионате мира под нейтральным флагом.

    «Это уникальный случай – российские юниоры будут выступать на турнире под нейтральным флагом, хотя взрослая российская сборная такого права пока не имеет», – рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Мванги Мути.

    Чемпионат мира среди юниоров (U-18) пройдет в Найроби в июле. Отметим, что ранее с турнира снялась сборная США в полном составе из соображений безопасности.

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