Российские легкоатлеты выступят на юниорском чемпионате мира под нейтральным флагом.

«Это уникальный случай – российские юниоры будут выступать на турнире под нейтральным флагом, хотя взрослая российская сборная такого права пока не имеет», – рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Мванги Мути.

Чемпионат мира среди юниоров (U-18) пройдет в Найроби в июле. Отметим, что ранее с турнира снялась сборная США в полном составе из соображений безопасности.