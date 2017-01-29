Четырехкратный олимпийский чемпион Мохаммед Фара прокомментировал указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для мигрантов.

«1 января этого года Ее Величество Королева сделала меня рыцарем. 27 января президент Дональд Трамп, кажется, сделал меня изгоем.

Я гражданин Британии, который жил в США последние шесть лет – усердно работал, вносил свой вклад в общество, платил налоги и воспитывал своих четырех детей в том месте, которое они называют домом.

Теперь мне и таким, как я, говорят, что нам не рады. Меня очень беспокоит, что придется сказать своим детям, что их папа не сможет прийти домой, объяснять, почему президент ввел политику невежества и предрассудков.

Я переехал в Британию из Сомали в 8 лет и получил шанс добиться успеха и воплотить свои мечты в жизнь. Я был горд представлять свою страну, выигрывать медали для британцев и иметь честь получить рыцарский титул.

Моя история – это пример того, что может произойти, если следовать политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции», – написал Фара.