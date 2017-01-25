Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева прокомментировала решение МОК лишить ее двух серебряных медалей Пекина-2008 за допинг.

«Спустя восемь лет мне остается только догадываться. Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован.

Но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке. Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию. Понимаю, что шансы минимальные, но все же», – рассказала Лебедева.

«Буду идти до конца однозначно, буду биться как всегда до последней попытки. Тяжело говорить о версиях, кого-то обвинять. Понимаю, что бы я ни говорила, могу себя защищать только в суде, в правовом поле. Другого пути у меня нет. Все силы буду бросать в это русло.

У меня много вопросов по тому, как проходил сам процесс. Сначала меня известили, сказали, что в течение трех дней будем вскрывать пробы «Б». Мне сразу пришлось искать адвоката, а это вопрос времени, нашла другого, он не смог даже присутствовать на вскрытии пробы.

В Пекине я сдавала три пробы. Смотрели сразу после соревнований, затем через год — в 2009-м и вот сейчас с третьей попытки обнаружили субстанцию. Получается, баночку открывали не один, а три раза. Как она хранилась, кто имел к ней доступ? Очень много вопросов. Когда адвокат сделал запрос, пришел ответ — это вне вашей компетенции, вы должны нам доверять», – отметила Лебедева в эфире телеканала «Матч ТВ».