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    Сборная России по плаванию показала лучший результат на ЧМ за последние 23 года

    Теги плавание чемпионат мира сборная России сборная России жен Анастасия Фесикова (Зуева) Юлия Ефимова рекорды Данила Изотов Владимир Морозов Вероника Попова Михаил Довгалюк Светлана Чимрова Александр Красных Кирилл Пригода Антон Чупков Евгений Рылов Александр Попков Даниил Пахомов Григорий Тарасевич Наталья Иванеева Михаил Вековищев

    Сборная России по плаванию на чемпионате мира в Будапеште стала третьей в медальном зачете.

    На счету команды 10 медалей (3 золота – 3 серебра – 4 бронзы).

    Этот результат стал для сборной лучшим за последние 23 года. В 1994 году Россия выиграла 11 медалей (4-5-2), так же став третьей в медальном зачете.

    Так же впервые за 23 года у России пять разных призеров в личных видах.

    В последний раз команда выигрывала три золота на чемпионате мира в 2003 году.

    Медали сборной России по плаванию на чемпионате мира-2017

    Золото: Юлия Ефимова (200 м, брасс), Евгений Рылов (200 м, спина), Антон Чупков (200 м, брасс).

    Серебро: Юлия Ефимова (50 м, брасс), Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных (4x200, вольный стиль), Наталья Иванеева, Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Вероника Попова (4x100, комбинация).

    Бронза: Юлия Ефимова (100 м, брасс), Кирилл Пригода (100 м, брасс), Александр Красных (200 м, вольный стиль), Георгий Тарасевич, Данила Изотов, Даниил Пахомов, Антон Чупков, Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов (4x100, комбинация).

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