Сборная России по плаванию показала лучший результат на ЧМ за последние 23 года

Сборная России по плаванию на чемпионате мира в Будапеште стала третьей в медальном зачете.

На счету команды 10 медалей (3 золота – 3 серебра – 4 бронзы).

Этот результат стал для сборной лучшим за последние 23 года. В 1994 году Россия выиграла 11 медалей (4-5-2), так же став третьей в медальном зачете.

Так же впервые за 23 года у России пять разных призеров в личных видах.

В последний раз команда выигрывала три золота на чемпионате мира в 2003 году.

Медали сборной России по плаванию на чемпионате мира-2017

Золото: Юлия Ефимова (200 м, брасс), Евгений Рылов (200 м, спина), Антон Чупков (200 м, брасс).

Серебро: Юлия Ефимова (50 м, брасс), Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных (4x200, вольный стиль), Наталья Иванеева, Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Вероника Попова (4x100, комбинация).

Бронза: Юлия Ефимова (100 м, брасс), Кирилл Пригода (100 м, брасс), Александр Красных (200 м, вольный стиль), Георгий Тарасевич, Данила Изотов, Даниил Пахомов, Антон Чупков, Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов (4x100, комбинация).