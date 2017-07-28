Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юлия Пахалина: «Тренеры в России сами никогда ничего не выигрывали и пытаются слепо копировать китайцев»

    Теги прыжки в воду Юлия Пахалина сборная России (прыжки в воду) сборная Китая (прыжки в воду) сборная России жен (прыжки в воду)

    Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина рассказала о проблемах российской сборной.

    «Сейчас не вижу конкуренции в стране. Тех, кто прыгает, никто не подпирает, им не надо стремиться. Я не говорю о Захарове, о Кузнецове – они уже находятся на другой волне, соревнуются с миром и с собой. А уйдут они – кто будет прыгать?

    Еще одна проблема – у нас многие пытаются слепо копировать китайцев. Не понимая, что и зачем – увидели, что китайцы так делают, значит так и надо. Но посмотрите, кто сидит на бортике у китайцев – очень много тех, с кем я прыгала. Это поколение само прыгало на мировом уровне, а сейчас тренирует.

    А у нас? Тренеры в России сами никогда ничего не выигрывали. Кроме Ирины Калининой, но она прыгала очень давно, и если вы посмотрите на пленке ее прыжки, то это уровень сегодняшнего мастера спорта.

    В те времена это было круто, сейчас – нет. И она одна такая, других тренеров вообще нет. То ли зарплаты маленькие, то ли стимулов нет – не идут», – сказала Пахалина.

    «Еще до замужества поняла, что хочу принять ислам». Русская чемпионка в Америке

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться