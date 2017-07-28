Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина рассказала о проблемах российской сборной.

«Сейчас не вижу конкуренции в стране. Тех, кто прыгает, никто не подпирает, им не надо стремиться. Я не говорю о Захарове, о Кузнецове – они уже находятся на другой волне, соревнуются с миром и с собой. А уйдут они – кто будет прыгать?

Еще одна проблема – у нас многие пытаются слепо копировать китайцев. Не понимая, что и зачем – увидели, что китайцы так делают, значит так и надо. Но посмотрите, кто сидит на бортике у китайцев – очень много тех, с кем я прыгала. Это поколение само прыгало на мировом уровне, а сейчас тренирует.

А у нас? Тренеры в России сами никогда ничего не выигрывали. Кроме Ирины Калининой, но она прыгала очень давно, и если вы посмотрите на пленке ее прыжки, то это уровень сегодняшнего мастера спорта.

В те времена это было круто, сейчас – нет. И она одна такая, других тренеров вообще нет. То ли зарплаты маленькие, то ли стимулов нет – не идут», – сказала Пахалина.

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