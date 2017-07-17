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    Прыжки в воду. Чемпионат мира. Ильиных и Бажина взяли бронзу на трехметровом трамплине

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    Россиянки Кристина Ильиных и Наталья Бажина выиграли бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

    Прыжки в воду

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    Синхронные прыжки

    Трамплин, 3 м

    1. Ши Тинмао – Чан Яни (Китай) – 333,30
    2. Мелисса Ситрини – Дженнифер Абел (Канада) – 323,43
    3. Кристина Ильиных – Наталья Бажина (Россия) – 312,60

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