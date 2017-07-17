Прыжки в воду. Чемпионат мира. Ильиных и Бажина взяли бронзу на трехметровом трамплине
Россиянки Кристина Ильиных и Наталья Бажина выиграли бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Прыжки в воду
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
Синхронные прыжки
Трамплин, 3 м
1. Ши Тинмао – Чан Яни (Китай) – 333,30
2. Мелисса Ситрини – Дженнифер Абел (Канада) – 323,43
3. Кристина Ильиных – Наталья Бажина (Россия) – 312,60
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