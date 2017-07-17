Россиянки Кристина Ильиных и Наталья Бажина выиграли бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Прыжки в воду

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

Синхронные прыжки

Трамплин, 3 м

1. Ши Тинмао – Чан Яни (Китай) – 333,30

2. Мелисса Ситрини – Дженнифер Абел (Канада) – 323,43

3. Кристина Ильиных – Наталья Бажина (Россия) – 312,60