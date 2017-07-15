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    Sports.ru

    Расписание финалов ЧМ-2017 по водным видам

    Теги плавание синхронное плавание прыжки в воду результаты чемпионат мира сборная России сборная России жен сборная России (синхронное плавание)

    В Будапеште стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. 

    Водные виды спорта

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    15 июля

    Синхронные прыжки в воду
    Вышка, 10 м (смешанные пары) – 14.00

    Трамплин, 1 м (жен) – 17.00

    Синхронные прыжки в воду
    Трамплин, 3 м (муж) – 18.30

    Синхронное плавание
    Техническая программа (соло) – 12.00

    Плавание на открытой воде, 5 км (муж) – 11.00

    16 июля

    Прыжки в воду
    Трамплин, 1 м (муж) — 16.30
    Вышка, 10 м (жен) — 19.30

    Синхронное плавание
    Техническая программа (дуэты) — 12.00

    17 июля

    Синхронные прыжки в воду
    Трамплин, 3 м (жен) — 17.00

    Синхронные прыжки в воду
    Вышка, 10 м (муж) — 19.30

    Синхронное плавание
    Техническая программа (смешанные дуэты) — 12.00

    18 июля

    Синхронные прыжки в воду
    Командные соревнования (трамплин, 3м, вышка, 10 м) — 19.30

    Синхронное плавание
    Техническая программа (команда) — 12.00

    Плавание на открытой воде, 10 км (муж) — 11.00

    19 июля

    Прыжки в воду
    Вышка, 10 м (жен) — 19.30

    Синхронное плавание
    Произвольная программа (соло) — 18.00

    Плавание на открытой воде, 5 км (жен) — 11.00

    20 июля

    Прыжки в воду
    Трамплин, 3 м (муж) — 19.30

    Синхронное плавание
    Произвольная программа (дуэты) — 12.00

    Плавание на открытой воде, 5 км (команда) — 11.00

    21 июля

    Прыжки в воду
    Трамплин, 3 м (жен) — 19.30

    Синхронное плавание
    Произвольная программа (команда) — 12.00

    Плавание на открытой воде
    25 км, женщины — 9.30
    25 км, мужчины — 9.30

    22 июля

    Синхронные прыжки в воду
    Трамплин, 3 м (смешанные) — 15.00
    Вышка, 10 м (муж) — 18.00

    Синхронное плавание
    Произвольная программа, комбинация — 12.00
    Произвольная программа, смешанные дуэты — 20.00

    Примечание: время начала финалов – московское.

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