Расписание финалов ЧМ-2017 по водным видам
В Будапеште стартовал чемпионат мира по водным видам спорта.
Водные виды спорта
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
15 июля
Синхронные прыжки в воду
Вышка, 10 м (смешанные пары) – 14.00
Трамплин, 1 м (жен) – 17.00
Синхронные прыжки в воду
Трамплин, 3 м (муж) – 18.30
Синхронное плавание
Техническая программа (соло) – 12.00
Плавание на открытой воде, 5 км (муж) – 11.00
16 июля
Прыжки в воду
Трамплин, 1 м (муж) — 16.30
Вышка, 10 м (жен) — 19.30
Синхронное плавание
Техническая программа (дуэты) — 12.00
17 июля
Синхронные прыжки в воду
Трамплин, 3 м (жен) — 17.00
Синхронные прыжки в воду
Вышка, 10 м (муж) — 19.30
Синхронное плавание
Техническая программа (смешанные дуэты) — 12.00
18 июля
Синхронные прыжки в воду
Командные соревнования (трамплин, 3м, вышка, 10 м) — 19.30
Синхронное плавание
Техническая программа (команда) — 12.00
Плавание на открытой воде, 10 км (муж) — 11.00
19 июля
Прыжки в воду
Вышка, 10 м (жен) — 19.30
Синхронное плавание
Произвольная программа (соло) — 18.00
Плавание на открытой воде, 5 км (жен) — 11.00
20 июля
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м (муж) — 19.30
Синхронное плавание
Произвольная программа (дуэты) — 12.00
Плавание на открытой воде, 5 км (команда) — 11.00
21 июля
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м (жен) — 19.30
Синхронное плавание
Произвольная программа (команда) — 12.00
Плавание на открытой воде
25 км, женщины — 9.30
25 км, мужчины — 9.30
22 июля
Синхронные прыжки в воду
Трамплин, 3 м (смешанные) — 15.00
Вышка, 10 м (муж) — 18.00
Синхронное плавание
Произвольная программа, комбинация — 12.00
Произвольная программа, смешанные дуэты — 20.00
Примечание: время начала финалов – московское.
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