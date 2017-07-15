Расписание финалов ЧМ-2017 по водным видам

В Будапеште стартовал чемпионат мира по водным видам спорта.

Водные виды спорта

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

15 июля

Синхронные прыжки в воду

Вышка, 10 м (смешанные пары) – 14.00

Трамплин, 1 м (жен) – 17.00

Синхронные прыжки в воду

Трамплин, 3 м (муж) – 18.30

Синхронное плавание

Техническая программа (соло) – 12.00

Плавание на открытой воде, 5 км (муж) – 11.00

16 июля

Прыжки в воду

Трамплин, 1 м (муж) — 16.30

Вышка, 10 м (жен) — 19.30

Синхронное плавание

Техническая программа (дуэты) — 12.00

17 июля

Синхронные прыжки в воду

Трамплин, 3 м (жен) — 17.00

Синхронные прыжки в воду

Вышка, 10 м (муж) — 19.30

Синхронное плавание

Техническая программа (смешанные дуэты) — 12.00

18 июля

Синхронные прыжки в воду

Командные соревнования (трамплин, 3м, вышка, 10 м) — 19.30

Синхронное плавание

Техническая программа (команда) — 12.00

Плавание на открытой воде, 10 км (муж) — 11.00

19 июля

Прыжки в воду

Вышка, 10 м (жен) — 19.30

Синхронное плавание

Произвольная программа (соло) — 18.00

Плавание на открытой воде, 5 км (жен) — 11.00

20 июля

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м (муж) — 19.30

Синхронное плавание

Произвольная программа (дуэты) — 12.00

Плавание на открытой воде, 5 км (команда) — 11.00

21 июля

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м (жен) — 19.30

Синхронное плавание

Произвольная программа (команда) — 12.00

Плавание на открытой воде

25 км, женщины — 9.30

25 км, мужчины — 9.30

22 июля

Синхронные прыжки в воду

Трамплин, 3 м (смешанные) — 15.00

Вышка, 10 м (муж) — 18.00

Синхронное плавание

Произвольная программа, комбинация — 12.00

Произвольная программа, смешанные дуэты — 20.00

Примечание: время начала финалов – московское.