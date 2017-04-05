5-кратная олимпийская чемпионка Ищенко завершила карьеру и стала врио зампреда правительства Калининградской области

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко завершила карьеру.

Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.

«Да, это означает, что в спорт в качестве спортсменки я не вернусь Но я не собираюсь сразу далеко отходить от синхронного плавания, оно было в моей жизни большую ее часть, так что буду следить, конечно, оно всегда будет в моей жизни», – рассказала Ищенко.

Помимо наград Олимпиад, Ищенко выиграла 19 золотых медалей чемпионатов мира и 12 раз становилась чемпионкой Европы.