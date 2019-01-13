Sports.ru открывает вакансию frontend-разработчика

Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем разработчика интерфейсов.

О проекте

В 2019-м мы полностью переписали текстовый редактор для ведения блогов. В этом году перезапустили еще один ключевой продукт – страницы футбольных матчей, полностью заменив технологии и дизайн. Мы продолжаем обновлять стек, в ближайших планах – редизайн страниц турниров, команд и игроков.

Другая важная часть работы команды разработки – спецпроекты. Вместе с редакцией и рекламодателями мы создаем игровые, образовательные и просто веселые проекты, в которых легче пробовать новые технологии и быстрее релизный цикл.

Если вас просто раздражают баги интерфейсов или вы хотите улучшить модерацию, создавая удобные инструменты для работы модераторов, приходите, мы тоже мечтаем ускориться! Проекту 21 год, поэтому есть легаси. Например, handlebars на сервере и js-компоненты на самописном фреймворке на клиенте. Все новое делаем на Vue.js и SSR, в команде 5 frontend-разработчиков.

О задачах:

Мигрировать на новый стек, делать сайт быстрым, удобным, адаптивным;

Разрабатывать коммерческие и редакционные спецпроекты;

Улучшать внутренние инструменты – интерфейсы модерации, CMS и пр.;

Вместе с продакт-менеджерами быстро проверять новые гипотезы, собирая прототипы страниц и сервисов;

Интегрировать и поддерживать рекламные системы Ad Manager и AdFox.

О технологиях:

Vue.JS с SSR;

Webpack;

Для передачи данных на клиент используем GraphQL, легаси REST/JSON API;

NGINX, Docker, Gitlab, Kubernetes;

Легаси-код на Handlebars, jQuery и самописном фреймворке;

Новый бекенд на Go, в поддержке – PHP и Perl.

Что мы ожидаем от вас:

Опыт разработки веб-интерфейсов с использованием JavaScript;

Навыки кроссбраузерной верстки интерфейсов с помощью HTML и CSS;

Опыт использования систем контроля версий;

Умение пользоваться инструментами отладки в браузере;

Любовь к документированию и сопровождению кода.

Будет плюсом, если вы:

Умеете писать автотесты;

Имеете опыт с Vue.js или другими современными фреймворками;

Пользователь Sports.ru.

Что мы предлагаем:

Стильный офис у метро Новокузнецкая;

«Белую» заработная плата и ДМС со стоматологией;

Гибкий график с возможностью иногда работать удаленно;

Фрукты, кофе, снеки 24/7;

Скидку в спортзал и на занятия английским;

Корпоративный футбол с тренером;

Финансовую помощь при переезде из другого города;

Оплату обучающих курсов и конференций.

Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «frontend-разработчик».