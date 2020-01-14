Sports.ru открывает вакансию go-разработчика

Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем младшего go-разработчика для работы над сервисом спортивной статистики.
О проекте
В каждом нашем продукте требуются данные о спортивных событиях: от расписания матчей до точных передач конкретного игрока или двойных ошибок подающего. Потому одно из ключевых направлений разработки Sports.ru – внутренний сервис, который агрегирует данные от различных поставщиков спортивной статистики и отдает во все наши продукты.
Подробнее о футбольной статистике рассказывали тут. В планах – интеграция данных по киберспорту, хоккею, баскетболу, теннису, новые типы данных для футбола, ускорение push-уведомлений и многое другое.
Развитием сервиса статистики занимается отдельная команда, которая состоит из двух go-разработчиков, продакт-менеджера и тим лида. Мы используем гибкие методологии, команда может сама определять какой фреймворк ей больше подходит.
О задачах
- Интегрировать новых поставщиков (Pull & Push API);
- Писать алгоритмы соотношения данных, чтобы рост, вес и дату рождения Месси мы брали из одного источника, игровую статистику – из другого;
- На основе имеющихся данных считать, хранить и отдавать производные показатели, например, xG или xA;
- Делать так, чтобы данные приходили быстро при постоянной высокой нагрузке;
- Расширять набор статистических показателей, разрабатывать новые продукты на основе спортивной статистики.
О технологиях
- Код с нуля на Go, никакого legacy
- Для передачи данных на клиент используем GraphQL
- Храним данные в Postgresql, MySQL, MongoDB, Redis
- За очередь отвечает NSQ
- Собираем логи в Kibana, визуализируем в Grafana
- Куда без NGINX, Docker, Git
Что мы хотим
- Опыт разработки микросервисной архитектуры
- Владение языком Golang. Желателен опыт разработки высоконагруженных систем на любом языке
- Понимание, как работает HTTP/gRPC
- Уверенные навыки работы с SQL
- Знание основных алгоритмов, структур данных и способов защиты информации
- Опыт работы с MongoDB, Redis, RabbitMQ и GraphQl – большой плюс
- Идеально, если любите спортивную статистику
Что мы предлагаем
- Красивый офис в у метро Новокузнецкая
- «Белая» заработная плата
- Гибкий график с возможностью работать удаленно
- ДМС со стоматологией
- Фрукты, кофе, снеки 24/7
- Скидки в спортзал и на занятия английским
- Сложные задачи и опытные коллеги-наставники, которые помогут расти
- Оплачиваем обучающие курсы, конференции
- Развитие персонального бренда: расскажем как это делается, отправим на конференцию, поможем написать статью
- Своя футбольная команда с тренером, еженедельные тренировки на полях внутри ТТК, постоянные турниры
- Финансовая помощь с переездом, если ты не из Москвы
Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «Разработчик сервиса спортивной статистики».