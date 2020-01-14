Sports.ru открывает вакансию go-разработчика

Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем младшего go-разработчика для работы над сервисом спортивной статистики.

О проекте

В каждом нашем продукте требуются данные о спортивных событиях: от расписания матчей до точных передач конкретного игрока или двойных ошибок подающего. Потому одно из ключевых направлений разработки Sports.ru – внутренний сервис, который агрегирует данные от различных поставщиков спортивной статистики и отдает во все наши продукты.

Подробнее о футбольной статистике рассказывали тут. В планах – интеграция данных по киберспорту, хоккею, баскетболу, теннису, новые типы данных для футбола, ускорение push-уведомлений и многое другое.

Развитием сервиса статистики занимается отдельная команда, которая состоит из двух go-разработчиков, продакт-менеджера и тим лида. Мы используем гибкие методологии, команда может сама определять какой фреймворк ей больше подходит.

О задачах

Интегрировать новых поставщиков (Pull & Push API);

Писать алгоритмы соотношения данных, чтобы рост, вес и дату рождения Месси мы брали из одного источника, игровую статистику – из другого;

На основе имеющихся данных считать, хранить и отдавать производные показатели, например, xG или xA;

Делать так, чтобы данные приходили быстро при постоянной высокой нагрузке;

Расширять набор статистических показателей, разрабатывать новые продукты на основе спортивной статистики.

О технологиях

Код с нуля на Go, никакого legacy

Для передачи данных на клиент используем GraphQL

Храним данные в Postgresql, MySQL, MongoDB, Redis

За очередь отвечает NSQ

Собираем логи в Kibana, визуализируем в Grafana

Куда без NGINX, Docker, Git

Что мы хотим

Опыт разработки микросервисной архитектуры

Владение языком Golang. Желателен опыт разработки высоконагруженных систем на любом языке

Понимание, как работает HTTP/gRPC

Уверенные навыки работы с SQL

Знание основных алгоритмов, структур данных и способов защиты информации

Опыт работы с MongoDB, Redis, RabbitMQ и GraphQl – большой плюс

Идеально, если любите спортивную статистику

Что мы предлагаем

Красивый офис в у метро Новокузнецкая

«Белая» заработная плата

Гибкий график с возможностью работать удаленно

ДМС со стоматологией

Фрукты, кофе, снеки 24/7

Скидки в спортзал и на занятия английским

Сложные задачи и опытные коллеги-наставники, которые помогут расти

Оплачиваем обучающие курсы, конференции

Развитие персонального бренда: расскажем как это делается, отправим на конференцию, поможем написать статью

Своя футбольная команда с тренером, еженедельные тренировки на полях внутри ТТК, постоянные турниры

Финансовая помощь с переездом, если ты не из Москвы

Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «Разработчик сервиса спортивной статистики».