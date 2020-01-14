Sports.ru открывает вакансию go-разработчика

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Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем младшего go-разработчика для работы над сервисом спортивной статистики.

О проекте

В каждом нашем продукте требуются данные о спортивных событиях: от расписания матчей до точных передач конкретного игрока или двойных ошибок подающего. Потому одно из ключевых направлений разработки Sports.ru – внутренний сервис, который агрегирует данные от различных поставщиков спортивной статистики и отдает во все наши продукты.  

Подробнее о футбольной статистике рассказывали тут. В планах – интеграция данных по киберспорту, хоккею, баскетболу, теннису, новые типы данных для футбола, ускорение push-уведомлений и многое другое.

Развитием сервиса статистики занимается отдельная команда, которая состоит из двух go-разработчиков, продакт-менеджера и тим лида. Мы используем гибкие методологии, команда может сама определять какой фреймворк ей больше подходит.

О задачах

  • Интегрировать новых поставщиков (Pull & Push API); 
  • Писать алгоритмы соотношения данных, чтобы рост, вес и дату рождения Месси мы брали из одного источника, игровую статистику – из другого; 
  • На основе имеющихся данных считать, хранить и отдавать производные показатели, например, xG или xA; 
  • Делать так, чтобы данные приходили быстро при постоянной высокой нагрузке;
  • Расширять набор статистических показателей, разрабатывать новые продукты на основе спортивной статистики.

О технологиях

  • Код с нуля на Go, никакого legacy
  • Для передачи данных на клиент используем GraphQL
  • Храним данные в Postgresql, MySQL, MongoDB, Redis
  • За очередь отвечает NSQ
  • Собираем логи в Kibana, визуализируем в Grafana
  • Куда без NGINX, Docker, Git

Что мы хотим

  • Опыт разработки микросервисной архитектуры
  • Владение языком Golang. Желателен опыт разработки высоконагруженных систем на любом языке
  • Понимание, как работает HTTP/gRPC
  • Уверенные навыки работы с SQL
  • Знание основных алгоритмов, структур данных и способов защиты информации
  • Опыт работы с MongoDB, Redis, RabbitMQ и GraphQl – большой плюс
  • Идеально, если любите спортивную статистику

Что мы предлагаем

  • Красивый офис в у метро Новокузнецкая
  • «Белая» заработная плата
  • Гибкий график с возможностью работать удаленно
  • ДМС со стоматологией
  • Фрукты, кофе, снеки 24/7
  • Скидки в спортзал и на занятия английским
  • Сложные задачи и опытные коллеги-наставники, которые помогут расти
  • Оплачиваем обучающие курсы, конференции
  • Развитие персонального бренда: расскажем как это делается, отправим на конференцию, поможем написать статью
  • Своя футбольная команда с тренером, еженедельные тренировки на полях внутри ТТК, постоянные турниры 
  • Финансовая помощь с переездом, если ты не из Москвы

Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «Разработчик сервиса спортивной статистики».