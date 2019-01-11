Мусэрский, Шенгелия, Ризаев и Авдеев вошли в Team Toyota

Официальный партнер олимпийского и параолимпийского движения Тойота Мотор Корпорэйшн объявил о создании глобальной команды атлетов Team Toyota.

Команда объединяет 240 профессиональных атлетов из 43 стран мира, которые примут участие в олимпийских и параолимпийских играх в Токио в 2020 году.

Четыре российских спортсмена – , Екатерина Шенгелия, Ирек Ризаев и Никита Авдеев – стали частью Team Toyota. Они также входят Team Toyota Russia, объединяющую 15 российских атлетов из экстремальных и олимпийских видов спорта.

Мусэрский – олимпийский чемпион по волейболу 2012 года. Он входит в состав сборной России, уже завоевавшей путевку на в Токио. В Японии он выступает за клуб «Сантори Санбердс».

Шенгелия – двукратная чемпионка России по скейтбордингу (2017, 2018) и бронзовый призер этапа Кубка мира в Москве (2018). Ризаев – член сборной России по BMX, многократный победитель и призер международных и российских соревнований по BMX-фристайлу. Авдеев — чемпион России 2018 года по серфингу.

Toyota Team Russia была основана в 2017 году как часть стратегии Push The Limit («Совершай невозможное»), направленной на взаимодействие бренда Toyota с молодой аудиторией.

«Стать частью глобальной олимпийской команды Team Toyota — это не только мировое признание для наших спортсменов, но и выход российской инициативы Toyota Push the Limit за рамки локальной стратегии.

Ценности Toyota Push the Limit очень близки с кампанией «Совершай невозможное», объединяя людей по всему миру и мотивируя их к новым достижениям», – рассказала директор департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор» Татьяна Халявская.