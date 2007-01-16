Приложение Sports.ru для Android и iOS получило обновление: поиск, видеотрансляции и многое другое. Скачайте его сейчас

В Apple App Store и Google Play стало доступно большое обновление приложений Sports.ru для iOS и Android с рядом новых функций и улучшений!

Что именно появилось в этом обновлении?

– Долгожданный поиск. По всем спортсменам, командам и турнирам, блогам и постам.

– Видеотрансляции. Мобильная версия в браузере! (уже доступно на iOS, в ближайшее время появится на Android).

– Редактирование своих комментариев. Изменение и удаление комментариев в течение 5 минут после публикации.

– Разбивка по плюсам и минусам. Узнавайте не только итоговый рейтинг поста или комментария, но и точное количество +/-.

– Теперь никаких ограничений в боковом меню. Добавляйте туда любимые команды и спортсменов из всех видов спорта.

– А еще мы починили воспроизведение видео из Twitter, внесли косметические правки в статистику хоккейных команд и сделали ряд других полезных улучшений.

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