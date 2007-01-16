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    Приложение Sports.ru для Android и iOS получило обновление: поиск, видеотрансляции и многое другое. Скачайте его сейчас

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Бавария ПСЖ Рубин Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Лига чемпионов Сборная России по футболу Арсенал Sports.ru Неймар КХЛ мобильные приложения натив Прочие

    В Apple App Store и Google Play стало доступно большое обновление приложений Sports.ru для iOS и Android с рядом новых функций и улучшений!

     

    Что именно появилось в этом обновлении?

    Долгожданный поиск. По всем спортсменам, командам и турнирам, блогам и постам.

    Видеотрансляции. Мобильная версия в браузере! (уже доступно на iOS, в ближайшее время появится на Android).

    Редактирование своих комментариев. Изменение и удаление комментариев в течение 5 минут после публикации.

    Разбивка по плюсам и минусам. Узнавайте не только итоговый рейтинг поста или комментария, но и точное количество +/-.

    Теперь никаких ограничений в боковом меню. Добавляйте туда любимые команды и спортсменов из всех видов спорта.

    – А еще мы починили воспроизведение видео из Twitter, внесли косметические правки в статистику хоккейных команд и сделали ряд других полезных улучшений.

    ОБНОВИТЬ / УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ iPHONE/iPAD

    ОБНОВИТЬ / УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID

    А каких еще функций в приложениях Sports.ru вам не хватает?

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