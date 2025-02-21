2Drots – «Реал» медиафутбола. Больше всех титулов, спасения в стиле Рамоса

2Drots – самая популярная медиафутбольная команда. В 2016-м блогеры Жека (Евгений Бабенко) и Некит (Никита Панасюк), которые раньше снимали на Cheburussia TV, создали футбольный канал с челленджами.

Когда в 2020-м в медиафутбол пришли соревнования, 2D стали футбольной командой: сначала из сессионных игроков, а с появлением Медиалиги в 2022-м – постоянным коллективом. С тех пор 2Drots – самая модная, красивая и крутая команда медиафутбола. Как «Реал» – в профессиональном мире.

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2Drots – единственный двукратный победитель Медиалиги

Как только медиафутбол стал соревновательным, победы начали определять статусность. Вот все трофеи 2Drots за восьмилетнюю историю клуба:

● В 2022-м «дроты» дважды выигрывали главный турнир медиафутбола – Winline Медиалигу. Еще у 2D есть два серебра – третьего и пятого сезонов. Но главное – никто, кроме 2Drots, не становился чемпионом МФЛ больше одного раза.

● В 2023-м 2D завоевали свой первый Московский Кубок Селебрити (или МКС) – второй по значимости турнир в медиафутболе. До этого они брали бронзу в 2022-м.

● После МКС была полуторагодовая пауза без трофеев. В начале февраля Спортс’’ писал о кризисе 2Drots. Но за это время команда пропустила только один финал – осенью 2023-го вылетела в четвертьфинале четвертого сезона Медиалиги, уступив по буллиталити «Эгриси» (0:0, 3:4 Б). В 2025-м «дроты» прервали неудачную серию, завоевав Суперкубок Медиалиги-2025.

Теперь у 2Drots четыре крупных трофея медиафутбола (не берем во внимание победу в медиалиге Казахстана, потому что это предсезонный нестатусный турнир). Из всех кубков медиафутбола у 2Drots нет только одного – Кубка Медиалиги. В единственном розыгрыше турнира они проиграли в финале «Амкалу» (0:0 в основное время, 4:5 по буллиталити). 2D – самая титулованная команда медиафутбола. Сходство с «Реалом» №1.

Спасения в конце матча – еще одна схожесть 2Drots и «Реала»

2Drots регулярно вытаскивают матчи на последних минутах. И это еще одно качество, которое объединяет их с «Мадридом»: все помнят, как Серхио Рамос спас «Реал» в финале Лиги чемпионов в 2014-м с «Атлетико» на 93-й минуте.

Есть достаточно примеров. В недавнем Суперкубке Медиалиги в обоих матчах турнира 2D проигрывали 0:2 по ходу игры, но спасались с помощью бонусного мяча (в турнирах Медиалиги каждая команда может взять такой мяч один раз за игру на три минуты; гол, забитый им, считается за два) за пару минут до финального свистка и переводили игру в серию буллиталити. В полуфинале забил Слон ворота Lit Energy, в финале Барыш огорчил «Амкал».

Но самое крутое спасение в истории 2Drots – гол вратаря Дмитрия Сычева в ответном полуфинале пятого сезона Медиалиги с «Титаном». Когда основное время истекло, кипер своим голом сравнял счет по сумме двух матчей. А потом Сычев выиграл серию буллиталити и вывел команду в финал МФЛ.

«Дроты» сами не стесняются сравнений с «Реалом». Вот их пост в телеграме после первого стыкового матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб на последних минутах вырвал победу у «Манчестер Сити» – 3:2.

«У меня ощущение, что 2Drots выходят в майках «Реала», – хвалил команду в 2023-м тогдашний тренер «БроукБойз» Игорь Звездин. – У них +2-3 к скиллу, они не перестраховываются в пасах, уверенно идут в обводку. Пропасти в мастерстве [с другими командами Медиалиги] я не наблюдаю, но есть пропасть в уверенности. Она у 2Drots на высоком уровне».

У 2Drots самый популярный состав медиафутбола

У 2Drots самый большой ютуб – 3,64 млн подписчиков. Почти на миллион больше, чем у идущего вторым «Амкала» (2,78 млн). Клуб может похвастаться и рекордом в телеграме: самый большой канал в российском футболе – 251 тысяча подписчиков. У «Спартака», лидера РПЛ по этому показателю, на 49 тысяч меньше.

Популярны и личные каналы игроков. На капитана команды Эдамса подписаны 41,5 тысячи, на канал президента клуба Жеки – 58. На канал Григория Барышева уже подписано 7,5 тысячи пользователей. Хотя пару месяцев назад, когда он еще был игроком Fight Nights, у Барыша было около тысячи подписчиков.

Звездность привлекает и игроков других клубов медиафутбола. Вульф, Газдан, Стиль, Биря, Гаучо, Муш и тот же Барыш – все они перешли в 2Drots из менее статусных клубов Медиалиги. Ради спортивных результатов, медийного развития и, конечно, ради популярности.

Разве это не напоминает «Реал», который в 2024-м по рейтингу FourFourTwo, составленному с учетом истории клуба, трофеев, любви фанатов и рейтинга команды в социальных сетях, стал первым?

Болельщики – еще один важный маркер в сравнении 2D и «Реала»

Популярность 2Drots не ограничивается соцсетями. После каждого матча игроков у стадиона поджидают толпы мальчишек, чтобы сфоткаться. Пользуются любой возможностью. Например, в Минске фотографировались с СММ-щиком Медиалиги Алексеем, приняв его за брата президента клуба Некита.

Рекорд посещаемости Медиалиги тоже у 2D. На финал Кубка Лиги с «Амкалом» на «Газпром Арену» пришли 30 322 зрителя. На каждом матче у 2Drots самый большой фанатский сектор, где бы он не проходил. Например, весной 2024-го в Минске на игру с «Десяткой» пришло 13 тысяч зрителей. Кроме 100 человек, на небольшом секторе за воротами все болели за 2D. «Посещаемость этого матча на 60% больше матчей Высшей лиги Беларуси», – сказал Спортсу’’ руководитель белорусского медиафутбольного клуба Inform Влад Хованский.

2Drots настолько популярен, что бесит соперников. «Болельщики «Мурома» себя уже показали: полстадиона наших же фанатов болели за 2Drots, – жаловался вратарь «Мурома» Илья Трунин после поражения от 2D в Фонбет Кубке России. – Мне даже нечего сказать. Пусть дальше смотрят ютуб и болеют за них».

Дерби с «Амкалом» – медиафутбольное класико

Наличие крутейшего дерби – еще один пункт, который доказывает схожесть 2Drots и «Реала». Да, в медиафутболе есть класико: в нем рубятся 2Drots и «Амкал». Градус в противостоянии повышает и большая посещаемость, и суперпринципиальный статус для обеих сторон.

Игроки считают, сколько забили в этом дерби, болельщики приезжают на матчи из других городов, а после игры все вместе флексят, потому что обыграли главного врага в медифутболе. Для болельщиков «Амкала» 2 мая – одна из главных дат в истории клуба. Потому что в 2021-м в этот день они впервые победили 2D. Они называют это «День ###### (разноса) 2Drots».

Переходы из «Амкала» в 2Drots так же редки и экстремальны, как из «Барсы» – в «Реал». Защитник Александр Коваль в 2021-м повторил путь Фигу и перешел из «Амкала» в 2Drots. Свиную голову в него не кидали, но на дерби вывесили баннер, изобразив игрока в виде крысы.

Если вам не хватило аргументов, у нас есть еще два козыря. Главный вратарь в истории 2Drots Дмитрий Сычев (болельщики поют про него «О, великий Сычев!») не попал в профи по ряду причин. В том числе – из-за невысокого роста (185 см). Легенда «Реала» Икер Касильяс выиграл все в мире с ростом 182 см.

А еще у 2Drots есть свой Мбаппе. 14-летнего Ромео Нту пригласили на 2Drots из-за схожести с французом. В 2025-м он уже почти не играет, но остается легендой клуба и любимцем фанатов.

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh

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