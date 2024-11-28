Перебравший Крап и рэп от Манны. Главные моменты церемоний MFA

«Золотой мяч» медиафутбола.

В пятницу пройдет ежегодная премия Winline Media Football Awards – лучших из лучших наградят за успехи в 2024-м. Все как в большом футболе: солидный статус, строгий дресс-код и серьезный подход к определению победителей.

Премию вручают уже третий год: прошлые церемонии запомнились не только внезапными результатами, но и крутыми (и не очень) перфомансами от участников комьюнити.

Вспомним главное.

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У Media Football Awards есть классная традиция – вручение перстней победителям. В 2022-м честь надевать перстни досталась Федосу.

Пантера объявлял лучшего защитника 2022 года и неожиданно вызвал на сцену Муру вместо победившего Арсения Левшука. Мура поднялся за наградой, а когда стал известен настоящий победитель, загрустил: «Все потому, что они «Амкал», а я – нет».

В 2022-м доминировал Кутуз. Форвард 2Drots забрал три перстня: за лучшего нападающего, лучший гол и игрока года. Но премию пропустил – улетел в отпуск в Таиланд.

На открытии премии танцевали чирлидерши, а ближе к концу Багдасар: игрок добрался до сцены и зажег под «Тополиный пух» Иванушек.

Несмотря на два чемпионства 2Drots, Жека и Некит не забрали Персону года. Но получили утешительный приз – за особый вклад.

В 2023-м было не менее ярко. Музыкальную паузу заполнили своими силами – по треку исполнили босс «Козлов» Гуди и звезда 2Drots Манна.

2Drots забрали Продакшен года, а на вручение вышли в ярких образах. Больше всех запомнился Сэмио: «Премия вся куплена, но а я роскошный».

А лучший лук не только вечера был у Балы.

Не обошлось без перфомансов от Крапа. Звезда 2Drots перебрал с алкоголем и перепутав места, начал есть из тарелки Станоса.

В 2023-м разрывали «Броуки». Забрали больше всех наград и с «Титаном» повторили легендарный момент : вместе прокричали несколько раз «аут».

Самый милый момент церемонии: Слон пообещал сделать предложение своей девушке, если 2D выиграют МФЛ-5. Чемпионами не стали, но предложение все равно сделал.

Василий Маврин – лучший игрок 2023 года. Несмотря на строгий дресс-код, пришел в джерси «Титана» и кроссовках. А еще разделил награду с Бирей, Скоропупом и Манной – пригласил их на сцену и назвал лучшими. И призвал Сослана Гатагова подписать его в «Амкал». Рок-звезда!

Как думаете, кто удивит на премии в 2024-м?

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Фото: сообщество Winline Media League в VK.