Еще один бойкот в медиафутболе: «Десятке» не понравились вопросы их главному тренеру

«Напишете заявление об отставке?»

ФК «10» Азамата Мусагалиева бойкотирует телеграм-канал MediaBread. Повод – вопросы, которые корреспондент канала задал главному тренеру «Десятки» после поражения «Родине Медиа» (0:1) в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Разбираем очередной бойкот в медиафутболе.

«У вас нет ощущения, что пора писать заявление об отставке?» Из-за чего разозлилась «Десятка»?

Интервью, которое не понравилось «Десятке», появилось в телеграм-канале MediaBread (почти 5 тысяч подписчиков) в субботу 5 октября. В главных ролях – Александр Нагорный, главный тренер ФК «10», и Юрий Милицкий, корреспондент канала.

Юрий Милицкий: «Очередное поражение, один гол за пять матчей, одна победа в основное время».

Александр Нагорный: «Что значит очередное поражение?»

Милицкий: «Очередной матч без побед в основное время».

Нагорный: «А, вы так считаете? А почему вся лига считает, что победа по буллиталити приравнивается к победе?»

Милицкий: «Ну, по очкам же она не приравнивается, так сказал ваш директор. Но, тем не менее, один гол за пять матчей. У вас нет ощущения, что пора написать заявление об отставке по собственному?

Нагорный: «Ощущение может быть у руководителя. Вы футбол смотрели сегодня? Как вам?»

Милицкий: «Я не даю оценочные суждения. Я задаю вопрос».

Нагорный: «Это очень странный вопрос. Вы турнирную таблицу видели?»

Милицкий: «Десятка» не в зоне прямого попадания в полуфинал, забила один гол за пять матчей».

Нагорный: «А кто больше забил?»

Милицкий: «Даже «Банка», 2Drots, Fight Nights, «Амкал».

Нагорный: «Амкал» с кем сыграл семь матчей?»

Милицкий: «С Lit Energy, Lotus и 2Drots. Это тоже сильные команды».

Нагорный: «В каких матчах топ-5 вы видели, что забивали больше двух мячей?»

Милицкий: «В ворота Lit Energy «Амкал» забил больше мячей, чем «Десятка».

Нагорный: «А в каком туре они играли? Видели сейчас Lit Energy? Команда стала лучше?»

Милицкий: «Да. Наверняка. Но мы [ФК «10»] играли с Lit Energy раньше, чем «Амкал».

Нагорный: «Ну, так мы с Lit Energy играли через сколько матчей? Очень тяжелый период прошла команда. Есть масса новичков. Сегодня [было] тотальное преимущество. Мы знали, что это серьезная команда в переходной фазе. Поймали нас на атаке. Очень сложный момент. Лучше посмотрите и спросите у судьи, почему он не отменил гол».

Милицкий: «Это вопрос к судье».

Нагорный: «Я задаю вопрос не вам, а вот вашей аудитории».

Милицкий: «Но этот арбитр ведь судит не первый матч».

Нагорный: «Он, кстати, судил нас с Fight Nights в 1/8 финала [пятого сезона Медиалиги]. Не поставил фол, посмотрите. Еще вопрос был или нет?

Милицкий: «Это было в прошлом сезоне, не в Кубке Медиалиги».

Нагорный: «Не знаю, фамилия одна».

Милицкий: «Это было в прошлом сезоне».

Нагорный: «Вы сказали – один вопрос. Уже 15 вопросов. Меня команда ждет».

«Десятка» запретила общаться MediaBread с их игроками до извинений. Паблик извинился, но позже удалил пост

Через полтора часа после публикации интервью MediaBread опубликовал пост: «От лица всей нашей редакции мы признаем тон и манеру общения нашего корреспондента с тренером ФК «10» Александром Нагорным очень резкими .

Это медийный футбол и мы будем действовать по его правилам, поэтому нам нужна ваша помощь: нужно придумать наказание для нашего Юры. Устроим челлендж-наказание в лучших традициях 2Drots! Пишите и предлагайте свои варианты как можно «наказать» Юру за данное интервью».

Но уже утром пост удалили и опубликовали новый: «Утро вечера мудренее. Написали последний пост на эмоциях. Мы не накажем нашего корреспондента Юрия за интервью с Нагорным. Да, возможно, везде правят эмоции, но а разве так не должно быть в медиафутболе?

Мы не позиционируем себя как СМИ, коими любят называть телеграм-каналы медиафутбольного сообщества. Для этого нужно куда больше, чем просто снимать на бровке. Мы хотим эмоций в МФЛ, все стало уже слишком серьезно. То, от чего люди уходят из профессионального футбола в медийный, по итогу откатывается к исходным настройкам. Разве к этому мы все хотим прийти?»

В тот же день руководитель коммуникаций ФК «10» Андрей Клинников написал Милицкому: «Огромная просьба – больше не появляться на бровке нашей команды. И не находиться даже рядом с нашей командой. Иначе будем вынуждены попросить сотрудников безопасности разобраться с ситуацией». Скриншот переписки Юрий выложил в своем телеграме.

7 октября «10» выпустил официальное заявление: «Мы за то, чтобы все представители нашего комьюнити относились друг ко другу с уважением – и на поле, и за его пределами. Ждем извинений Юрия и представителей MediaBread за некорректное поведение. До этого просто не хотим видеть вас на бровке».

«Юра – болельщик «10» с первого матча. Делать так – некрасиво и невоспитанно». Разъяснения от «Десятки»

Креативный продюсер ФК «10» Сергей Клепиков в интервью Спортсу’’ объяснил, почему клуб забанил MediaBread.

– Что именно возмутило в вопросах корреспондента MediaBread?

– Чтобы правильно понять эмоции клуба ФК «10» в данной ситуации, нужно понимать весь контекст происходящего. Корреспондент паблика MediaBread Юра Милицкий является болельщиком ФК «10» с нашего первого матча еще аж на «Луче» . Мягко говоря, далеко не чужой человек для нашей команды.

С недавних пор он стал корреспондентом ТГ-канала, у него появилась аккредитация, которая дает доступ на бровку. С момента появления у него аккредитации Юра вместе с друзьями по паблику много времени проводил на нашей бровке. Его никто никогда не просил отойти в зону СМИ, никто в принципе не препятствовал его нахождению в нашей зоне, не отказывал в интервью и общении, потому что все понимали ценность Юры как болельщика для нашего клуба. Юру тупо все знали в лицо и проявляли гиперлояльность.

Что делает Юра после обидного поражения от «Родины Медиа», учитывая весь контекст выше? Сразу после свистка общается на камеру с нашим главным тренером. Я не хочу давать громких оценок манере или вопросам. Или их совокупной уместности. На мой взгляд, так делать просто некрасиво и невоспитанно. Особенно в контексте всего, что я описал выше . Говорю только за себя.

В своем телеграм-канале Юра пишет: «Просто позор тренерского штаба. Уйдите, так нельзя. Это просто отврат». Я убежден в том, что подобное «интервью» родилось только из-за того, что Юра забыл, кто он: корреспондент паблика или возмущенный фанат, у которого есть аккредитация на бровку и возможность говорить с тренером, спровоцировать его и выдать материал в подобном формате от лица СМИ. Родить в том числе и всю эту историю и давить на тренера, работа которого лично ему не нравится. Спасибо, мы сами разберемся с тренером.

– В чем разница между бойкотом «Крысевы» и запретом MediaBread?

– Технически – разницы нет. Бан, бойкот, не хочется разговаривать – как угодно это можно назвать. Суть не меняется. Пока общаться с Юрой или пабликом, который он представляет, желания нет. Юра, как он говорит, уже пообщался с Александром Владимировичем, что-то решили.

«Бойкота» с нашей стороны нет. Мы открыты к диалогу с «Десяткой», но нужно ли это им, непонятно». Реакция MediaBread на бан

Что думают о запрете в MediaBread? Рассказал руководитель телеграм-канала Сергей в интервью Спортсу’’.

– Вы довольны вопросами, которые задавал ваш корреспондент?

– Интервью можно считать успешным, если оно дает эмоцию и резонирует. Наше интервью – такое. Мы не видим проблемы в поставленных вопросах, но стоит разделять личные переживания и «работу» корреспондентом. Юра долгое время был заводящим фан-движения ФК «10».

Наш корреспондент имел право задать эти вопросы, и тренер – право на свои ответы.

– За что вы извинялись перед «Десяткой»?

– Мы сразу связались с Александром Владимировичем Нагорным и извинились за резкую тональность и некоторые формулировки, которые могли быть восприняты как некорректные или неуважительные. Александр эти извинения принял. Был диалог с другими представителями ФК «10», с разным уровнем эффективности.

– Еще был пост с извинениями. Почему вы его удалили?

– Он вызвал дополнительные негативные реакции и спор в комментариях, даже с представителями ФК «10». Мы считаем, что наши извинения были достаточными, и не нужно было их повторять в различных формах.

– Как бойкот отразится на работе MediaBread?

– Закрываемся завтра! Шучу! Мы все так же будем освещать события вокруг команды, но, к сожалению, без интервью причастных к ней людей. «Бойкота» с нашей стороны нет.

Мы открыты к диалогу с «Десяткой», но нужно ли это футбольному клубу, нам не понятно. МФЛ должна быть открытой лигой, открытой с двух сторон.

В апреле семь клубов бойкотировали «Крысеву» (утверждали, что пишет слишком много про 2Drots). Две команды отказались от бана

Бойкот MediaBread – не первый в медиафутболе. В апреле семь клубов Медиалиги объявили о бойкоте самого большого телеграм-канала медиафутбола «Крысева» (на тот момент было 113 тысяч подписчиков, на начало октября – 151). Открытое письмо подписали «Титан», «Броуки», ФК «10», Fight Nights, «Народная Команда», «Чисто Питер» и ФК «Деньги».

Клубы были недовольны тем, что «Крысева» много пишет про 2Drots и мало про них. К осени бойкот затух: «Народная Команда» и ФК «10» объявили о его прекращении.

«Бойкотируют с целью научить чему-то. Сева вот научился», – написал в комментариях под заявлением о бане MediaBread босс коммуникаций ФК «10» Клинников.

«Чему научился Сева? 😂 То, что постов про 2Drots стало меньше относительное постов о других, Уверен, что не связано с бойкотом», – возразил телеграм-канал «Влажный футбол» (38 тысяч подписчиков).

А за кого вы в споре между «10» и MediaBread? Голосуйте в медиафутбольном телеграм-канале Спортса’’ .

Бойкот главного телеграм-канала медиафутбола. За что так много клубов ополчились на «Крысеву»?

«Три часа повторял: ###### ботулизму». Звезда Медиалиги чуть не умер из-за салата с фасолью

Фото: соцсети Сергея Клепикова, MediaBread, Юрия Милицкого; скриншот ютуб-канала «Это футбол, брат»